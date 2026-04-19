Известны все полуфиналисты Баскетбольной лиги Азербайджана

Определились все четыре полуфиналиста Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

Сегодня победы в четвертьфинальных сериях одержали «Нефтчи» и «Гянджа». «Нефтчи» победил НТД (102:97) и выиграл серию со счетом 2:1. А «Гянджа» прошла «Орду» (88:78 и 2:1).

В полуфиналах «Нефтчи» встретится с «Абшерон Лайонс», а «Гянджа» - с чемпионом страны «Сабахом». «Львы» одолели в четвертьфинале «Шеки». «Сабах» же взял верх над «Нахчываном».

Полуфинальная стадия стартует 22 апреля. Команды будут играть до двух побед.