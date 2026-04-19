Десятилетие, которое решит все

Когда меня спрашивают, как я оцениваю нашу систему здравоохранения, обычно отвечаю вопросом: с чем сравнивать? С тем, что было двадцать лет назад, — мы прошли огромный путь. С тем, какими мы хотим быть через десять лет, — работы впереди много. И именно это «через десять лет» — самое интересное. Потому что начавшееся десятилетие во многом определит, какая медицина встретит наших детей и внуков. Давайте посмотрим на цифры спокойно, без эмоций. Текущие расходы на здравоохранение в Азербайджане составляют около 4,3% ВВП. Из каждых 100 манатов, потраченных в стране на медицину, около 64 манатов платят сами граждане — на приеме, в аптеке, в кассе клиники. На сердечно-сосудистые заболевания приходится 56,5% всех смертей — один из самых высоких показателей в Европейском регионе ВОЗ. Это не приговор. Это стартовая точка. Скажу честно: в последние годы мы сделали больше, чем многие страны нашего региона. Обязательное медицинское страхование охватило всю страну. Государственные клиники консолидированы под единым оператором — TƏBİB. В марте 2026 года функция страхования перешла в Министерство труда и социальной защиты населения. Число услуг в страховом пакете выросло с 2 550 в 2022 году до 3 344 в 2023-м. Врачей в стране — 35 233 человека, это абсолютный исторический максимум. Младенческая смертность снизилась до 7,6 на 1 000 живорождений. За каждой из этих цифр стоит чья-то спасённая жизнь, и об этом не принято говорить вслух, но сказать нужно.

И все же за этой архитектурой реформ — а она действительно построена быстро — стоит задача следующего десятилетия: наполнить ее содержанием. Превратить страховое покрытие в реальную финансовую защиту. Превратить сеть клиник — в сеть здоровья. Превратить диагноз — в управляемое, а не катастрофическое событие. * * * Первое: семейный врач. В странах, где продолжительность жизни превышает 80 лет, а смертность от инфарктов десятилетиями идёт вниз, у каждого человека есть свой личный врач — не просто участковый, а специалист, к которому пациент прикреплён, который знает его семью, образ жизни, прошлые анализы. Именно этот врач первым замечает повышенное давление, раннюю гипергликемию, тревожный уровень холестерина — и вмешивается до того, как дело доходит до ангиографии и стентирования. У нас такая модель существует на бумаге, но в реальности большинство пациентов впервые встречаются с кардиологом уже в приёмном отделении, с болью в груди. Это не их вина. И не вина врачей. Это вопрос системы — той самой, которую мы можем построить к 2035 году. Реалистичная цель: 3–4 тысячи подготовленных семейных врачей и полное прикрепление населения к первичному звену. Второе: снижение доли платежей «из кармана». 64 из 100 манатов — это много. Это означает, что болезнь в азербайджанской семье до сих пор остаётся финансовым событием, а иногда— катастрофическим. Человек откладывает визит, потому что приём стоит денег. Откладывает МРТ, потому что одно исследование дороже месячной зарплаты. Откладывает лекарства от гипертонии, потому что платить нужно каждый месяц. А потом мы встречаемся с ним в сердечно-сосудистом центре, когда откладывать уже некуда. Реалистичная цель на десятилетие — опустить эту долю ниже 40%. Для этого нужны три вещи: пересмотр тарифов обязательного страхования под реальную себестоимость, включение амбулаторных лекарств от гипертонии, диабета и дислипидемии в страховой пакет и прозрачная оплата труда врачей в государственном секторе, привязанная к результату. Третье: стратегическая закупка медицинских услуг. Простыми словами это означает следующее. Государство — через страховую систему — не должно платить просто «за факт того, что пациент пришёл». Оно должно платить за результат: за управляемое артериальное давление, за контролируемый диабет, за вовремя поставленный стент, за отсутствие повторного инфаркта. Такая модель требует, чтобы у страховщика была аналитика, чтобы были регистры, чтобы была прозрачность. Всё это — задачи нового агентства при Министерстве труда и социальной защиты, и от того, насколько серьёзно оно вооружится инструментами, зависит многое. Не для отчётов. Для результата.



Четвертое: данные. Мы не можем управлять тем, что не измеряем. В Швеции существует регистр, куда заносится каждый случай острого коронарного синдрома — каждый инфаркт в стране. Врач видит, как работает его клиника в сравнении со всеми другими. Министерство видит, где провал, где прорыв. Пациент — хочет он того или нет — защищён этим знанием. У нас таких регистров пока нет. Но создать их можно. Это не роскошь, а фундамент качества. * * * Реалистичен ли десятилетний план? Да. Опыт соседей это подтверждает. Турция за пятнадцать лет программы Sağlıkta Dönüşüm снизила долю платежей «из кармана» с уровней, близких к нашим, — до примерно 16%. Эстония построила систему семейной медицины практически с нуля, унаследовав советскую структуру, во многом похожую на нашу. Грузия прошла свой сложный путь реформ и вышла из него с куда более защищёнными пациентами. Я не призываю копировать ни одну из этих моделей — каждая страна идёт своим путем. Но отказываться от их уроков было бы роскошью, которую мы позволить себе не можем.