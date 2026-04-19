И снова об иранском уране

Иран «согласился передать» свои запасы обогащенного урана, хотя пока неясно, кто именно получит их, утверждает газета Israel Hayom со ссылкой на три американских и региональных дипломатических источника.

Согласно сообщению, потенциальными получателями помощи могут быть Россия, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) или же сами Соединенные Штаты.

Также утверждается, что Соединенные Штаты требовали участия в операции по обнаружению обогащенного урана, но Иран не согласился и был готов разрешить это только персоналу МАГАТЭ.

При этом ранее официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран в рамках переговоров с Вашингтоном о прекращении войны не давал согласия передать США свои запасы обогащенного урана. «Обогащенный уран для нас так же священен, как и иранская земля, и ни при каких обстоятельствах не будет передан никуда», - заявил Багаи.