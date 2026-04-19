Украинские дети пройдут реабилитацию в Азербайджане

Очередная группа украинских детей прибыла на реабилитацию в Азербайджан, сообщил в соцсетях посол Украины в Баку Юрий Гусев.

«В Азербайджан на психолого-оздоровительную реабилитацию только что прибыла уже третья в 2026 году группа, 29 украинских детей и трое сопровождающих. Это дети из Ивановского лицея Черниговской области», - написал украинский посол.

По словам Ю.Гусева, эта поездка даст украинским детям возможность восстановиться, получить профессиональную медико-психологическую помощь, почувствовать заботу, безопасность и искреннее азербайджанское гостеприимство.

Посол Украины уточнил, что с начала российско-украинской войны оздоровление и реабилитацию в Азербайджане прошли 545 украинских детей: «Это больше, чем просто цифры - это настоящее проявление солидарности, поддержки и дружбы между нашими народами. Искренне благодарим руководство Азербайджана, азербайджанский народ и всех, кто помогает Украине и нашим детям в это непростое время».