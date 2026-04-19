Украинские беспилотники атакуют Крым

Над Севастополем и окрестностями сбиты восемь украинских беспилотников, обломками повреждены три строения, утверждает назначенный Россией «глава» Севастополя Михаил Развожаев.

«Сбито 8 БПЛА над морем, в районе Северной стороны, мысом Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана. По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — написал Развожаев в соцсетях.

Он передает, что, по данным спасательной службы, в двух местах города обломки упали на крыши двух домов, еще в одном месте — на гараж.

Российские мониторинговые каналы пишут о массированном налете украинских беспилотников на цели в аннексированном Крыму в течение последнего часа. Сообщалось о беспилотниках над центром Севастополя, над севером Крыма, над южным берегом и в других районах полуострова. Информации о попаданиях беспилотников по каким-либо целям пока нет.