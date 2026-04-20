«Предупредительный» огонь Ирана по французскому судну

Судно французской компании CMA CGM попало под «предупредительный» огонь 18 апреля в Ормузском проливе, сообщило AFP со ссылкой на компанию.

Агентство отмечает, что никто из находившихся на борту членов экипажа не пострадал.

Международная морская организация (ИМО) со своей стороны уточнила, что судно CMA CGM Everglade в субботу получило повреждения, но не привела дополнительных подробностей.

BFM TV передает, что грузовое судно подверглось предупредительным выстрелам со стороны ВМС КСИР в Ормузском проливе.

Ранее генсек ИМО Арсенио Домингес заявил, что нормализация судоходства в Ормузском проливе даже в случае немедленного его открытия может занять несколько месяцев. В связи с блокировкой движения через пролив Домингес выступил с критикой действий как Ирана, так и США.