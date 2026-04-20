Президент Аргентины запел в Израиле

Президент Аргентины Хавьер Милей, который находится в Израиле с дипломатическим визитом, принял участие в генеральной репетиции церемонии зажжения факелов.

Израильские СМИ пишут, что появление Милея на мероприятии встретили аплодисментами. Аргентинский лидер присоединился к музыкальному номеру и запел на испанском вместе с дуэтом исполнителей.

Милей появился на площадке вместе с Биньямином и Сарой Нетаньяху, которые приветствовали аргентинского президента и также аплодировали ему, когда он присоединился к пению.