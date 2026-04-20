Президент Аргентины запел в Израиле

Президент Аргентины Хавьер Милей, который находится в Израиле с дипломатическим визитом, принял участие в генеральной репетиции церемонии зажжения факелов.
Израильские СМИ пишут, что появление Милея на мероприятии встретили аплодисментами. Аргентинский лидер присоединился к музыкальному номеру и запел на испанском вместе с дуэтом исполнителей.
Милей появился на площадке вместе с Биньямином и Сарой Нетаньяху, которые приветствовали аргентинского президента и также аплодировали ему, когда он присоединился к пению.
April 19, 2026
Изначально предполагалось, что Милей зажжет факел в прямом эфире во время самой церемонии. Однако позднее было решено, что президент Аргентины вернется на родину во вторник днем, поэтому его участие было заранее записано на генеральной репетиции. Именно эта запись будет показана в прямой трансляции официального мероприятия.
Генеральная репетиция, состоявшаяся в воскресенье вечером, была записана в качестве резервного варианта на случай чрезвычайных обстоятельств.
В Израиле не меняют планы по проведению памятных и праздничных мероприятий, все они должны пройти в прямом эфире.