Израиль открывает еще один фронт?

Израиль готовится возобновить боевые действия в секторе Газа после отказа ХАМАС разоружиться, передает израильский Channel 14.

Отмечается, что крайний срок для начала боевых действий назначен на начало следующего месяца.

Целью операции станет давление для выполнения этих требований.

В то же время, согласно данным источников, боевики ХАМАС выражают готовность передать сотни единиц оружия, находящихся у полиции и сил безопасности внутри сектора Газа. Отмечается, что речь идет лишь о части вооружений, которыми располагает организация.