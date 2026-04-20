Россияне полезли в трубу. Украинцы им помешали

В Сумской области Украины российские военные предприняли попытку зайти в тыл украинцам через газовую трубу, но были остановлены, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на 71-ю отдельную аэромобильную бригаду Десатно-штурмовых войск ВСУ.

«Очередная попытка прорыва через газовую трубу и на легкой технике – не впервые и не во второй раз, но с тем же результатом. Противник пытался осуществить инфильтрацию, используя газовую трубу, а также маневр на квадроциклах и мотоциклах. Благодаря слаженной работе бойцов 71-й отдельной аэромобильной бригады и смежных подразделений эти действия были своевременно выявлены и прекращены», – рассказали украинские военные.

Утверждается, что россияне понесли потери: «35 убитых и 17 раненых».

14 апреля военные 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ в Сумской области также ликвидировали группу россиян, которые пытались зайти в тыл украинцам через газовую трубу.