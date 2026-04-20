Армия Израиля подтвердила: ее военный разбил статую Христа

В социальных сетях распространилась фото, на которой запечатлен военнослужащий израильской армии, разрушающий статую Иисуса Христа в одной из деревень на юге Ливана.

По сообщению израильских СМИ, инцидент произошел в деревне Дебель, христианском населенном пункте в центральном секторе Южного Ливана. На фото военный в израильской форме наносит удар кувалдой по голове статуи Иисуса Христа, сброшенной с распятья и перевернутой вверх ногами.