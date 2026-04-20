Армия Израиля подтвердила: ее военный разбил статую Христа

В социальных сетях распространилась фото, на которой запечатлен военнослужащий израильской армии, разрушающий статую Иисуса Христа в одной из деревень на юге Ливана.
По сообщению израильских СМИ, инцидент произошел в деревне Дебель, христианском населенном пункте в центральном секторе Южного Ливана. На фото военный в израильской форме наносит удар кувалдой по голове статуи Иисуса Христа, сброшенной с распятья и перевернутой вверх ногами.
В ответ в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что инцидент будет тщательно и всесторонне расследован, при необходимости по итогам проверки будут приняты соответствующие меры.
Позже израильская армия признала подлинность снимка. Армейское руководство пообещало разобраться, наказать причастных и помочь местным жителям восстановить святыню.
«После завершения первоначальной проверки опубликованной ранее сегодня фотографии солдата Армии обороны Израиля, наносящего ущерб христианскому символу, было установлено, что на фотографии изображен солдат Армии обороны Израиля, действующий на юге Ливана. Армия обороны Израиля крайне серьезно относится к этому инциденту и подчеркивает, что поведение солдата полностью противоречит ценностям, которых придерживаются военнослужащие», - заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.