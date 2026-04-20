В Эмиратах призвали закрыть американские базы

Объединенные Арабские Эмираты «больше не нуждаются» в защите Соединенных Штатов, считает бывший советник президента ОАЭ, ныне комментатор и аналитик Абдулхалек Абдулла.

В интервью агентству Reuters он заявил, что «во время иранской агрессии мы доказали, что способны достойно защитить себя».

По мнению Абдуллы, в настоящее время Эмиратам важно «приобретать только самое лучшее и новейшее оружие, которое есть у Америки».

«Поэтому пришло время подумать о закрытии американских баз, поскольку они являются обузой, а не стратегическим активом», - полагает эмиратский аналитик.