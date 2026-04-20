Зеленский: Украина будет экспортировать оружие в страны Залива

«Мы договорились о 10-летних договорах уже с тремя ключевыми странами: Саудовской Аравией, Эмиратами и Катаром. Запрос у нас уже от 11 стран — Ближний Восток и Залив, плюс понемногу присматриваемся к Кавказу», — сказал Зеленский.

Киев договорился об экспорте украинского оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, которые приводят украинские СМИ, в этом соглашении о дронах будет «по меньшей мере 10 различных договоров о том или ином экспорте украинского оружия». Также глава государства указывает, что «предусмотрено совместное производство — строительство наших линий производства как в Украине, так и в других государствах. Новые технологии, которые мы совместно разрабатываем вместе с тем или иным государством, в которые они инвестируют. И есть договоренность о финансировании на год соответствующего объема и зафиксированное количество лет».

Он уточнил, что Украина планирует заключить соответствующие договоры с ведущими европейскими государствами.

«Уже есть начало работы с Германией, Италией, Норвегией, Швецией и Нидерландами. Безусловно, у нас хорошие отношения с Британией и Францией. Я уверен, что там все это будет также происходить», — рассказал Зеленский.