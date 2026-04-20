Иранка поднесла своего ребенка к пулемету

Киев (Украина). Вооруженный мужчина убил шесть человек и был застрелен полицией

Тегеран (Иран). Женщина поднесла своего ребенка к пулемету во время антиамериканского митинга

Тир (Ливан). Беженцы возвращаются после вступления в силу 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем

Пхеньян (Северная Корея). Военный с семьей у памятника экс-лидеру страны Ким Ир Сену

Порт-о-Пренс (Гаити). Дети бросились на землю, услышав выстрелы во время игры в футбол. Уличные банды контролируют почти 80% столицы страны

Яунде (Камерун). Католики ожидают прибытия Папы Льва XIV в международном аэропорту