Иранка поднесла своего ребенка к пулемету

Киев (Украина). Вооруженный мужчина убил шесть человек и был застрелен полицией
Тегеран (Иран). Женщина поднесла своего ребенка к пулемету во время антиамериканского митинга
Тир (Ливан). Беженцы возвращаются после вступления в силу 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем
Пхеньян (Северная Корея). Военный с семьей у памятника экс-лидеру страны Ким Ир Сену
Порт-о-Пренс (Гаити). Дети бросились на землю, услышав выстрелы во время игры в футбол. Уличные банды контролируют почти 80% столицы страны
Яунде (Камерун). Католики ожидают прибытия Папы Льва XIV в международном аэропорту
Нуук (Гренландия). Северное сияние освещает небо над домами