Как американцы захватили иранское судно

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало кадры захвата иранского судна.

Как сообщалось вчера, эсминец с управляемым ракетным оружием USS Spruance (DDG-111) перехватил судно, идентифицированное как M/V Touska, когда оно направлялось в сторону Бендер-Аббаса со скоростью около 17 узлов.

Американские военные заявили, что в течение шести часов неоднократно предупреждали экипаж судна, информируя его о нарушении условий блокады.

«После того, как экипаж Touska не выполнил неоднократные предупреждения, передававшиеся в течение шести часов, USS Spruance приказал судну эвакуировать машинное отделение, а затем выпустил по нему несколько снарядов из 5-дюймовой пушки MK 45, выведя из строя двигатель», - рассказали в командовании, добавив, что «позже американские морские пехотинцы из 31-го экспедиционного батальона поднялись на борт судна, нарушившего условия блокады, которое до сих пор находится под американским контролем».

«Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу упомянутого судна несколько своих террористических морских пехотинцев», — заявил представитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хазрат Хатам аль-Анбия».