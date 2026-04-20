USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США
Новость дня
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США

Как американцы захватили иранское судно

видео
10:00 1330

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало кадры захвата иранского судна.

Как сообщалось вчера, эсминец с управляемым ракетным оружием USS Spruance (DDG-111) перехватил судно, идентифицированное как M/V Touska, когда оно направлялось в сторону Бендер-Аббаса со скоростью около 17 узлов.

Американские военные заявили, что в течение шести часов неоднократно предупреждали экипаж судна, информируя его о нарушении условий блокады.

«После того, как экипаж Touska не выполнил неоднократные предупреждения, передававшиеся в течение шести часов, USS Spruance приказал судну эвакуировать машинное отделение, а затем выпустил по нему несколько снарядов из 5-дюймовой пушки MK 45, выведя из строя двигатель», - рассказали в командовании, добавив, что «позже американские морские пехотинцы из 31-го экспедиционного батальона поднялись на борт судна, нарушившего условия блокады, которое до сих пор находится под американским контролем».

«Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу упомянутого судна несколько своих террористических морских пехотинцев», — заявил представитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хазрат Хатам аль-Анбия». 

Как американцы захватили иранское судно
Как американцы захватили иранское судно видео
10:00 1331
ЭТО ВАЖНО

Почему Британия не задерживает российские танкеры?
Почему Британия не задерживает российские танкеры?
10:48 20
ВСУ поразили российские десантные корабли
ВСУ поразили российские десантные корабли ВИДЕО; обновлено 10:43
10:43 716
Чемпионский кубок увезли в Товуз
Чемпионский кубок увезли в Товуз фото
10:34 281
Как американцы захватили иранское судно
Как американцы захватили иранское судно видео
10:00 1331
Лукашенко назвал Путина «императором»
Лукашенко назвал Путина «императором»
10:25 506
Трамп уходит из Персидского залива победителем
Трамп уходит из Персидского залива победителем разбираем с профессором Андреем Знаменским
04:44 7468
Исторический момент: курды вернули власть туркменам
Исторический момент: курды вернули власть туркменам наша корреспонденция
04:24 6022
Спасательный жилет пассажирки «Титаника» продали за 770 тысяч долларов
Спасательный жилет пассажирки «Титаника» продали за 770 тысяч долларов объектив haqqin.az
03:55 1772
Иранка поднесла своего ребенка к пулемету
Иранка поднесла своего ребенка к пулемету объектив haqqin.az
03:48 4448
Ливанцы возвращаются в свои дома с флагами «Хезболлы»
Ливанцы возвращаются в свои дома с флагами «Хезболлы» объектив haqqin.az
03:42 1822
В Эмиратах призвали закрыть американские базы
В Эмиратах призвали закрыть американские базы
03:12 3296
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться