ВСУ поразили российские десантные корабли

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили о поражении двух десантных кораблей Военно-морского флота России общей стоимостью около $150 млн в Крыму. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
По информации ведомства, в ночь с 18 на 19 апреля бойцы спецподразделения «Призраки» ГУР нанесли удары по кораблям Черноморского флота (ЧФ) России, находившимся в Севастопольской бухте.
Сообщается, что в результате оба судна были выведены из строя.
По данным украинской разведки, большой десантный корабль (ВДК) проекта 775 «Ямал» - судно 1988 года постройки длиной 112,5 м, способное перевозить до 500 тонн груза, включая бронетехнику и десант. Его ориентировочная стоимость превышает $80 млн.
ВДК проекта 1171 «Николай Фильченков» - корабль 1975 года постройки с грузоподъемностью до 1000 тонн, что позволяет перевозить десятки единиц бронетехники и значительный десантный контингент. Его стоимость оценивается более чем в $70 млн.
Кроме того, во временно оккупированном Севастополе, по данным разведки, была уничтожена радиолокационная станция «Подлет-К1» ориентировочной стоимостью около $5 млн.
*** 10:10
В результате атаки в морском порту Туапсе погиб мужчина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще один человек пострадал, ему оказывают помощь.
По словам губернатора, в порту начался пожар, о повреждениях он не сообщил. Кроме того, обломки беспилотников повредили остекление в некоторых зданиях в городе.
Украинские телеграм-каналы утверждают, что в Туапсе поражена нефтяная инфраструктура и публикуют фото и видео масштабного пожара на НПЗ. В прошлый раз Туапсе был атакован в ночь на 16 апреля, тогда загорелся Туапсинский НПЗ.
В морском порту Туапсе повреждена транспортная инфраструктура в результате атаки БПЛА, сообщает прокуратура Кубани.
April 20, 2026