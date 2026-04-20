Америке нужны еще «Посейдоны»

Военно-морские силы США после двухлетнего перерыва приняли решение возобновить закупку противолодочных разведывательных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Это отражено в недавно опубликованных бюджетных документах Пентагона.

По данным источника, ВМС США запросили 4,23 млрд долларов на закупку 12 таких самолетов в 2027 финансовом году.

Отмечается, что в последний раз ВМС США закупали P-8A Poseidon в 2024 финансовом году, когда за 1,83 млрд долларов было заказано 10 самолетов. В 2025 и 2026 годах закупки не осуществлялись.

Согласно новому запросу, средняя стоимость одного самолета выросла до 352 млн долларов, что на 92% больше показателей 2024 года.