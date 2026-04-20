Лукашенко назвал Путина «императором»

«Я прагматик. Господь меня надоумил воспринимать ситуацию так, как она есть. И он мне всегда подсказывал, что любить тебя все не будут. А если ты радикальный человек, пусть в борьбе за справедливость, еще за что-то (позитивное), то тебя могут очень многие люди не любить. Я к этому был готов.

Я и был далек, и сейчас тем более, от того, чтобы настроиться на всеобщую любовь. Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили. У меня не те возможности, что у них. От этого происходит вот это спокойное отношение к любви, особенно спустя долгие годы президентства», - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также пояснил, почему американцы пошли с ним на контакт: «Почему американцы пошли со мной на переговоры? Потому что они знают реальную картину: они знают, кто реально управляет страной и какова роль этой беглой оппозиции. Да, вам хочется, чтобы она имела силу, вернулась в Беларусь и захватила власть. Но это слишком самонадеянно. Так не будет. Они (власти в США) это понимают, поэтому разговаривают с властью, которая имеет здесь власть».

Лукашенко также заявил, что его предки родились в Украине и «ему жалко украинский народ, который сейчас платит за свои решения». Он назвал украинского лидера Владимира Зеленского «неопытным» и добавил, что «сам в первые годы президентства тоже был в некоторой степени зеленым».

«Но у меня под ногами была земля, опыт определенный жизненный. А у него - шоу. И они это тоже знали, украинцы. Но они его избрали. Правда, там трудно было из кого-то выбирать. Там и в альтернативе были такие... Они его избрали и сейчас за это платят, и очень дорого платят», - сказал он.

Кроме того, президент Беларуси посоветовал США отпустить Николаса Мадуро и «договориться» с Каракасом: «Что вы будете делать с Мадуро? Если вы с катушек не съехали, то вы должны отступить. Не надо признавать ошибки, еще что-то. Отступите и отпустите этого человека, договоритесь с Венесуэлой, - заявил Лукашенко. - Они сами договорятся, потому что они знают, что такое Соединенные Штаты Америки».

Вместе с тем белорусский лидер признал, что в Венесуэле «было немало проблем, которые вызывали недовольство властью» и отметил, что венесуэльская нефть «так или иначе рассчитана на переработку в США и все равно туда попадет».

«Если вы еще на Кубу влезете и начнете воевать с кубинцами… История об этом говорит: мало не покажется. Найдутся государства, которые тихо-спокойно поддержат Кубу. И во что это обернется, трудно сказать», - добавил Лукашенко.