Ответ Ирана: удар по военным кораблям США
Лукашенко назвал Путина «императором»

10:25 510

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он «не император», как лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Я прагматик. Господь меня надоумил воспринимать ситуацию так, как она есть. И он мне всегда подсказывал, что любить тебя все не будут. А если ты радикальный человек, пусть в борьбе за справедливость, еще за что-то (позитивное), то тебя могут очень многие люди не любить. Я к этому был готов.

Я и был далек, и сейчас тем более, от того, чтобы настроиться на всеобщую любовь. Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили. У меня не те возможности, что у них. От этого происходит вот это спокойное отношение к любви, особенно спустя долгие годы президентства», - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также пояснил, почему американцы пошли с ним на контакт: «Почему американцы пошли со мной на переговоры? Потому что они знают реальную картину: они знают, кто реально управляет страной и какова роль этой беглой оппозиции. Да, вам хочется, чтобы она имела силу, вернулась в Беларусь и захватила власть. Но это слишком самонадеянно. Так не будет. Они (власти в США) это понимают, поэтому разговаривают с властью, которая имеет здесь власть».

Лукашенко также заявил, что его предки родились в Украине и «ему жалко украинский народ, который сейчас платит за свои решения». Он назвал украинского лидера Владимира Зеленского «неопытным» и добавил, что «сам в первые годы президентства тоже был в некоторой степени зеленым».

«Но у меня под ногами была земля, опыт определенный жизненный. А у него - шоу. И они это тоже знали, украинцы. Но они его избрали. Правда, там трудно было из кого-то выбирать. Там и в альтернативе были такие... Они его избрали и сейчас за это платят, и очень дорого платят», - сказал он.

Кроме того, президент Беларуси посоветовал США отпустить Николаса Мадуро и «договориться» с Каракасом: «Что вы будете делать с Мадуро? Если вы с катушек не съехали, то вы должны отступить. Не надо признавать ошибки, еще что-то. Отступите и отпустите этого человека, договоритесь с Венесуэлой, - заявил Лукашенко. - Они сами договорятся, потому что они знают, что такое Соединенные Штаты Америки».

Вместе с тем белорусский лидер признал, что в Венесуэле «было немало проблем, которые вызывали недовольство властью» и отметил, что венесуэльская нефть «так или иначе рассчитана на переработку в США и все равно туда попадет».

«Если вы еще на Кубу влезете и начнете воевать с кубинцами… История об этом говорит: мало не покажется. Найдутся государства, которые тихо-спокойно поддержат Кубу. И во что это обернется, трудно сказать», - добавил Лукашенко.

Почему Британия не задерживает российские танкеры?
Почему Британия не задерживает российские танкеры?
10:48 24
ВСУ поразили российские десантные корабли
ВСУ поразили российские десантные корабли ВИДЕО; обновлено 10:43
10:43 723
Чемпионский кубок увезли в Товуз
Чемпионский кубок увезли в Товуз фото
10:34 285
Как американцы захватили иранское судно
Как американцы захватили иранское судно видео
10:00 1333
Трамп уходит из Персидского залива победителем
Трамп уходит из Персидского залива победителем разбираем с профессором Андреем Знаменским
04:44 7472
Исторический момент: курды вернули власть туркменам
Исторический момент: курды вернули власть туркменам наша корреспонденция
04:24 6024
Спасательный жилет пассажирки «Титаника» продали за 770 тысяч долларов
Спасательный жилет пассажирки «Титаника» продали за 770 тысяч долларов объектив haqqin.az
03:55 1773
Иранка поднесла своего ребенка к пулемету
Иранка поднесла своего ребенка к пулемету объектив haqqin.az
03:48 4452
Ливанцы возвращаются в свои дома с флагами «Хезболлы»
Ливанцы возвращаются в свои дома с флагами «Хезболлы» объектив haqqin.az
03:42 1823
В Эмиратах призвали закрыть американские базы
В Эмиратах призвали закрыть американские базы
03:12 3296

Почему Британия не задерживает российские танкеры?
Почему Британия не задерживает российские танкеры?
10:48 24
ВСУ поразили российские десантные корабли
ВСУ поразили российские десантные корабли ВИДЕО; обновлено 10:43
10:43 723
Чемпионский кубок увезли в Товуз
Чемпионский кубок увезли в Товуз фото
10:34 285
Как американцы захватили иранское судно
Как американцы захватили иранское судно видео
10:00 1333
Лукашенко назвал Путина «императором»
Лукашенко назвал Путина «императором»
10:25 511
Трамп уходит из Персидского залива победителем
Трамп уходит из Персидского залива победителем разбираем с профессором Андреем Знаменским
04:44 7472
Исторический момент: курды вернули власть туркменам
Исторический момент: курды вернули власть туркменам наша корреспонденция
04:24 6024
Спасательный жилет пассажирки «Титаника» продали за 770 тысяч долларов
Спасательный жилет пассажирки «Титаника» продали за 770 тысяч долларов объектив haqqin.az
03:55 1773
Иранка поднесла своего ребенка к пулемету
Иранка поднесла своего ребенка к пулемету объектив haqqin.az
03:48 4452
Ливанцы возвращаются в свои дома с флагами «Хезболлы»
Ливанцы возвращаются в свои дома с флагами «Хезболлы» объектив haqqin.az
03:42 1823
В Эмиратах призвали закрыть американские базы
В Эмиратах призвали закрыть американские базы
03:12 3296
