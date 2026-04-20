Новые казни в Иране

В понедельник в Иране казнил двух политических заключенных, Хамеда Валиди и Мохаммеда Шахи, после того, как они были признаны виновными по обвинениям в нарушении мер безопасности.

Ранее иранская организация по защите прав человека предупреждала, что этим двоим грозит казнь после того, как их перевезли в неизвестное место.

«Подобные переводы в Иране часто свидетельствуют о скорой казни», — предупредила группа.

Эти двое были арестованы в Тегеране в прошлом году и подвергнуты принудительному даче признаний.

Согласно сообщениям организации Iran Human Rights Monitor, «имеются серьезные нарушения процессуальных норм, включая пытки, принудительные признания, отсутствие прозрачности и отказ в полноценной юридической защите».

Впоследствии они были приговорены к смертной казни 3-м отделением Революционного суда в Карадже по обвинениям, в том числе, в «враждебности к Богу» (мохаребе) и пропаганде против Исламской Республики.