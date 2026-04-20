Новые вести о Моджтабе Хаменеи

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил незначительную травму ноги во время авиаударов США и Израиля по резиденции ныне покойного верховного лидера, сообщил высокопоставленный иранский чиновник Азим Эбрахимпур, пишет Iran International.

Он заявил, что Моджтаба Хаменеи находился на территории комплекса во время нападения и получил легкие ранения от ударной волны ракеты.

Он заявил, что сообщения о других травмах являются ложными, а «спекуляции о его здоровье направлены на то, чтобы посеять раздор».