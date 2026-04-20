Чемпионский кубок увезли в Товуз

Сегодня завершилась Высшая лига по волейболу среди женщин. В последнем матче сезона в Волейбольном центре МСЮ (Министерство молодежи и спорта) в борьбе за чемпионство сошлись команды «DH Volley» и «Turan».

В напряженном поединке представители Товуза одержали победу со счетом 3:1 (15:25, 25:21, 25:19, 25:23). Таким образом, команда «Туран», впервые выступавшая в Высшее лиге в качестве дебютанта, завоевала золотые медали соревнований. После финального матча состоялась церемония награждения. Выступивший президент Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) Шахин Багиров от имени федерации поблагодарил всех спортсменок, выступавших в Высшей лиге. Он отметил, что на протяжении всего чемпионата команды вели упорную борьбу и демонстрировали интересные игры. Он поздравил каждую команду, и в особенности победителя финала — «Туран». Багиров назвал «постоянное развитие спорта» в Азербайджане «отрадным фактом» и заявил, что эти достижения являются результатом государственной поддержки: «За эту поддержку мы выражаем благодарность руководству страны. Благодаря созданным условиям волейбол развивается, растут новые игроки и увеличивается количество команд».

Глава ФВА поблагодарил Министерство молодежи и спорта, а также профильные структуры, болельщиков, представителей СМИ и спонсоров за их поддержку. Он еще раз поздравил все команды и пожелал спортсменам успехов. Затем вице-президент ФВА Бахруз Гулиев и генеральный секретарь Фаиг Оруджев вручили награды «Лучший игрок» волейболисткам, отличившимся в чемпионате. «Самый ценный игрок» (MVP) — Марта Дрпа («Туран») «Самый юный и перспективный игрок» — Хадиджа Сейидли («Апшерон»)

Символическая сборная: «Лучший связующий» — Наталия Гаевска («DH Volley») «Лучший нападающий» — Даниэла Джакович («Национальная академия авиации») «Лучший нападающий» — Алла Алекумова («DH Volley») «Лучший либеро» — Джоселин Ландерос («Туран») «Лучший блокирующий» — Айшан Абдулазимова («Туран») «Лучший блокирующий» — Мелисса Рандель («Гянджа») «Лучший диагональный» — Катерина Жидкова («DH Volley»)

Член Исполнительного комитета Европейской конфедерации волейбола, советник президента ФВА Джалил Джафаров вручил благодарственную грамоту Волейбольному центру МСЮ за поддержку в проведении игр Высшей лиги. Следом победителям были вручены кубок и медали. Кубок команде-чемпиону вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент ФВА Шахин Багиров. Медали вручили вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Фаиг Гараев, президент Demirören Yatırım Holding Йылдырым Демирорен и президент волейбольного клуба «Туран» Гасан Зейналов. Таким образом, победитель женской Высшей лиги команда «Туран» была награждена золотыми медалями и кубком, клуб DH Volley — серебряными, а команда «Гянджа» — бронзовыми медалями.