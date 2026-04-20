Чемпионский кубок увезли в Товуз

10:34 288

Сегодня завершилась Высшая лига по волейболу среди женщин. В последнем матче сезона в Волейбольном центре МСЮ (Министерство молодежи и спорта) в борьбе за чемпионство сошлись команды «DH Volley» и «Turan».

В напряженном поединке представители Товуза одержали победу со счетом 3:1 (15:25, 25:21, 25:19, 25:23). Таким образом, команда «Туран», впервые выступавшая в Высшее лиге в качестве дебютанта, завоевала золотые медали соревнований.

После финального матча состоялась церемония награждения.

Выступивший президент Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) Шахин Багиров от имени федерации поблагодарил всех спортсменок, выступавших в Высшей лиге. Он отметил, что на протяжении всего чемпионата команды вели упорную борьбу и демонстрировали интересные игры. Он поздравил каждую команду, и в особенности победителя финала — «Туран».

Багиров назвал «постоянное развитие спорта» в Азербайджане «отрадным фактом» и заявил, что эти достижения являются результатом государственной поддержки: «За эту поддержку мы выражаем благодарность руководству страны. Благодаря созданным условиям волейбол развивается, растут новые игроки и увеличивается количество команд».

Глава ФВА поблагодарил Министерство молодежи и спорта, а также профильные структуры, болельщиков, представителей СМИ и спонсоров за их поддержку.

Он еще раз поздравил все команды и пожелал спортсменам успехов.

Затем вице-президент ФВА Бахруз Гулиев и генеральный секретарь Фаиг Оруджев вручили награды «Лучший игрок» волейболисткам, отличившимся в чемпионате.

«Самый ценный игрок» (MVP) — Марта Дрпа («Туран»)

«Самый юный и перспективный игрок» — Хадиджа Сейидли («Апшерон»)

Символическая сборная:

«Лучший связующий» — Наталия Гаевска («DH Volley»)

«Лучший нападающий» — Даниэла Джакович («Национальная академия авиации»)

«Лучший нападающий» — Алла Алекумова («DH Volley»)

«Лучший либеро» — Джоселин Ландерос («Туран»)

«Лучший блокирующий» — Айшан Абдулазимова («Туран»)

«Лучший блокирующий» — Мелисса Рандель («Гянджа»)

«Лучший диагональный» — Катерина Жидкова («DH Volley»)

Член Исполнительного комитета Европейской конфедерации волейбола, советник президента ФВА Джалил Джафаров вручил благодарственную грамоту Волейбольному центру МСЮ за поддержку в проведении игр Высшей лиги. Следом победителям были вручены кубок и медали.

Кубок команде-чемпиону вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент ФВА Шахин Багиров. Медали вручили вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Фаиг Гараев, президент Demirören Yatırım Holding Йылдырым Демирорен и президент волейбольного клуба «Туран» Гасан Зейналов.

Таким образом, победитель женской Высшей лиги команда «Туран» была награждена золотыми медалями и кубком, клуб DH Volley — серебряными, а команда «Гянджа» — бронзовыми медалями.

В завершение были сделаны памятные фотографии с победителями.

Результаты игр

19 апреля

Высшая лига (женщины)

Финал

«Туран» - «DH Volley» 3:1 (15:25, 25:21, 25:19, 25:23)

Матч за третье место

«Национальная академия авиации» - «Гянджа» 0:3 (18:25, 21:25, 21:25)

