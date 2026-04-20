Мировой рынок потерял более $50 млрд

Мировая экономика понесла потери свыше 50 млрд долларов из-за невыполнения планов по добыче нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков Wood Mackenzie и Kpler.

По оценкам Kpler, с конца февраля с мирового рынка было выведено более 500 млн баррелей сырой нефти и конденсата. Это, по данным аналитиков, стало крупнейшим нарушением глобальных энергетических поставок в современной истории.

Эксперты отмечают, что последствия кризиса могут ощущаться еще в течение нескольких месяцев и даже лет.

По словам аналитика Wood Mackenzie Иэна Моута, потеря таких объемов сопоставима с 10 неделями мирового авиационного спроса или 11 днями полного прекращения автомобильного движения в глобальном масштабе.