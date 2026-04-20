USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США
Новость дня
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США

Azerconnect Group и NVIDIA подписали соглашение о партнерстве

фото
11:15 967

Соглашение о партнерстве было подписано между Azerconnect Group и американским технологическим гигантом NVIDIA. Соглашение подписали в США генеральный директор Azerconnect Group Эмиль Масимов и старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер. На начальном этапе сотрудничества Azerconnect Group представит в Азербайджане сервис GeForce NOW.

В ходе визита в США состоялись встречи руководства Azerconnect Group с командой во главе с вице-президентом глобального подразделения NVIDIA по развитию бизнеса в сфере телекоммуникаций Крисом Пенроузом. В рамках состоявшихся встреч определены приоритетные направления следующего этапа сотрудничества: развитие сетей на основе искусственного интеллекта (ИИ), инфраструктуры 6G и создание дата-центра для искусственного интеллекта (ИИ).

«Официальное партнерство с компанией NVIDIA является началом нового стратегического этапа нашего сотрудничества с глобальными технологическими лидерами. Azerconnect Group продолжит расширять портфель интеллектуальных цифровых услуг», - отметил Эмиль Масимов.

Партнерство с NVIDIA позволит еще больше расширить технологические возможности Azerconnect Group и ускорить внедрение инновационных решений на основе ИИ.

О компании Azerconnect Group

Как компания, работающая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий Азербайджана, Azerconnect Group предлагает передовые решения, такие как мобильные и интернет-услуги, предоставление международных выделенных линий, а также современные цифровые услуги в FinTech, AdTech и Media/TV. Azerconnect Group входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, осуществляющей свою деятельность в разных странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться