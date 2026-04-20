Украинского депутата нашли застреленным в автомобиле

В Одессе нашли мертвым депутата городского совета в автомобиле, полицейские устанавливают обстоятельства, пишут украинские СМИ со ссылкой на Главное управление национальной полиции (ГУНП) в Одесской области.

Происшествие произошло сегодня утром в Приморском районе.

«Тело мужчины было обнаружено в автомобиле на одной из улиц города. Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство с применением огнестрельного оружия», - сообщили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

«Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», - говорится в сообщении.

По информации источников РБК-Украина, погибшим является 51-летний депутат Александр Иваницкий из партии экс-мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам».