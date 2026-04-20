Пашинян об ошибке с Баку и Анкарой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что развитие отношений с соседними странами является ключевым приоритетом внешней политики страны. Об этом он сообщил в ходе презентации предвыборной программы правящей партии «Гражданский договор».

По его словам, Армения намерена укреплять сотрудничество с Грузией, Ираном, Турцией и Азербайджаном. Пашинян подчеркнул, что регионализация должна обеспечить стране возможность устойчивого развития без внешней поддержки.

Отдельное внимание премьер уделил необходимости полной разблокировки транспортной инфраструктуры. В числе приоритетов — реализация проекта TRIPP и запуск железной дороги Гюмри–Карс, что, по его мнению, будет способствовать укреплению мира и сотрудничества в регионе.

Кроме того, глава правительства признал, что прежняя позиция Еревана в отношениях с Баку и Анкарой была ошибочной и на протяжении многих лет препятствовала достижению стабильности.

Пашинян также подтвердил заинтересованность Армении в развитии регионального формата «3+3», подчеркнув готовность страны активно участвовать в его реализации.