У Пехлеви есть план, как свергнуть режим в Иране

11:44 1334

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви в интервью итальянскому изданию La Repubblica заявил, что рассматривает сценарий активных действий против действующего режима в Тегеране и поддерживает контакты внутри страны. По его словам, внутри Ирана формируются силы, которые могут стать основой для будущих политических перемен. Об этом пишет «Маарив».

Он отметил, что обсуждается идея создания так называемых «свободных зон» на территории страны. Такие территории, по его замыслу, могли бы использоваться для объединения оппозиционно настроенных групп и подготовки перехода к новому политическому устройству.

Пехлеви заявил, что готов к решительным шагам и даже готов вернуться в Иран для решающего штурма режима, подчеркивая, что при наличии условий безопасности он не исключает личного участия в этих процессах. Также он добавил, что готов пожертвовать своей жизнью ради свободного Ирана, описывая происходящее как финальную фазу борьбы. 

Отдельно он утверждает, что протестные настроения в Иране охватили 31 провинцию, и в некоторых регионах, по его мнению, власть особенно ослаблена. Он считает, что именно там может начаться движение, способное изменить ситуацию в стране.

В обращении к Европе он призвал усилить давление на иранские власти. Пехлеви подчеркнул необходимость сокращения финансовых потоков, связанных с нефтью, и более жесткой дипломатической позиции. Он выразил мнение, что Европа может многое сделать: разорвать дипломатические отношения, закрыть посольства, оказать давление, пока, как он считает, продолжаются репрессии внутри страны.

Он также резко высказался о роли Корпуса стражей исламской революции, назвав его ключевой опорой нынешней системы. По его оценке, государство в Иране давно перестало быть только религиозным и все больше опирается на военную структуру.

В завершение Пехлеви заявил, что падение режима в Иране может стать важным событием для всего региона и привести к новой архитектуре отношений на Ближнем Востоке. Он допустил возможность будущего мира и сотрудничества между странами региона при смене власти в Тегеране.

