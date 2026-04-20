Ноу-хау «Хезболлы»

Армия обороны Израиля столкнулась с новой и неожиданной угрозой на юге Ливана во время наземных маневров. Речь идет о массовом применении «Хезболлой» беспилотников со взрывчаткой, которые управляются не по привычным радиоканалам, а через оптоволоконные кабели. Об этом пишет «Маарив».

Как отмечает военный корреспондент Ави Ашкенази, это технологическое решение существенно осложнило работу систем противодействия дронам. В отличие от стандартных беспилотников, такие аппараты не поддаются радиоэлектронному подавлению, так как не используют беспроводную связь. Это делает их практически невидимыми для классических средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

По данным источников, «Хезболла» задействовала сотни таких устройств, а в ходе операций на юге Ливана их количество могло достигать даже тысяч. Первоначально в Израиле предполагали, что дальность их действия ограничена примерно двумя километрами, однако в реальных боевых условиях выяснилось, что она превышает десять километров.

В материале подчеркивается, что сама концепция управления по кабелю не нова и напоминает принцип работы первых противотанковых ракет. Однако в случае с дронами эта технология получила современное развитие и оказалась особенно эффективной в условиях боевых действий.

ЦАХАЛ применяет различные системы обнаружения и перехвата беспилотников, включая радиоэлектронную борьбу, но в данном случае они оказались менее результативными. Как отмечают специалисты, «замкнутая система управления между оператором и дроном не позволяет перехватывать сигнал или брать контроль над аппаратом».