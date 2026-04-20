Ноу-хау «Хезболлы»

11:57 979

Армия обороны Израиля столкнулась с новой и неожиданной угрозой на юге Ливана во время наземных маневров. Речь идет о массовом применении «Хезболлой» беспилотников со взрывчаткой, которые управляются не по привычным радиоканалам, а через оптоволоконные кабели. Об этом пишет «Маарив».

Как отмечает военный корреспондент Ави Ашкенази, это технологическое решение существенно осложнило работу систем противодействия дронам. В отличие от стандартных беспилотников, такие аппараты не поддаются радиоэлектронному подавлению, так как не используют беспроводную связь. Это делает их практически невидимыми для классических средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

По данным источников, «Хезболла» задействовала сотни таких устройств, а в ходе операций на юге Ливана их количество могло достигать даже тысяч. Первоначально в Израиле предполагали, что дальность их действия ограничена примерно двумя километрами, однако в реальных боевых условиях выяснилось, что она превышает десять километров. 

В материале подчеркивается, что сама концепция управления по кабелю не нова и напоминает принцип работы первых противотанковых ракет. Однако в случае с дронами эта технология получила современное развитие и оказалась особенно эффективной в условиях боевых действий.

ЦАХАЛ применяет различные системы обнаружения и перехвата беспилотников, включая радиоэлектронную борьбу, но в данном случае они оказались менее результативными. Как отмечают специалисты, «замкнутая система управления между оператором и дроном не позволяет перехватывать сигнал или брать контроль над аппаратом».

Юсифов теперь жалуется на супругу Азера Гасымлы
Юсифов теперь жалуется на супругу Азера Гасымлы
13:06 147
Шведская разведка: У России не все так радужно
Шведская разведка: У России не все так радужно
12:59 316
МИД Ирана об уране, Ормузе и Пакистане. Армия грозит ответить США
МИД Ирана об уране, Ормузе и Пакистане. Армия грозит ответить США обновлено 12:55
12:55 4090
Трамп уходит из Персидского залива победителем
Трамп уходит из Персидского залива победителем разбираем с профессором Андреем Знаменским
04:44 8695
У Пехлеви есть план, как свергнуть режим в Иране
У Пехлеви есть план, как свергнуть режим в Иране
11:44 1336
Украинского депутата нашли застреленным в автомобиле
Украинского депутата нашли застреленным в автомобиле
11:24 1809
Пашинян об ошибке с Баку и Анкарой
Пашинян об ошибке с Баку и Анкарой
11:27 2473
Новые вести о здоровье Моджтабы Хаменеи
Новые вести о здоровье Моджтабы Хаменеи
10:33 3256
Исторический момент: курды вернули власть туркменам
Исторический момент: курды вернули власть туркменам наша корреспонденция; все еще актуально
04:24 7315
Безответный вопрос: кто сейчас управляет Ираном?
Безответный вопрос: кто сейчас управляет Ираном? наша аналитика; все еще актуально
19 апреля 2026, 17:38 6183
Почему Британия не задерживает российские танкеры?
Почему Британия не задерживает российские танкеры?
10:48 1112

