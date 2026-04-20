Число жертв теракта в Киеве выросло

В Киеве в больнице умер местный житель, получивший ранение при стрельбе в Голосеевском районе 18 апреля, сообщил мэр города Виталий Кличко. Таким образом, число погибших в результате теракта достигло семи человек.

«Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось», — рассказал Кличко.

В больницах остаются семь раненых в результате стрельбы, в том числе один ребенок. Четверо взрослых пострадавших находятся в реанимации.

Стрельба в Киеве произошла вечером 18 апреля. Нападавший открыл огонь по прохожим, а затем забаррикадировался в супермаркете. Его убили во время штурма магазина. Мотивы преступника неизвестны.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что нападение совершил 58-летний уроженец Москвы. Как выяснили СМИ, его звали Дмитрий Васильченков.

Как рассказали в полиции, нападавший до 2005 года служил в автомобильных войсках в Одесской области, а с 2017 года жил в Бахмуте Донецкой области. Когда именно он переехал в Киев, неясно.

Власти Украины расследуют дело о стрельбе по статье о теракте. Кроме того, следователи проверяют по статье о халатности действия патрульных, которые во время стрельбы убежали с места происшествия, бросив раненых.