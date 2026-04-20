Советник министра обороны Украины ранен после удара российского дрона

Ночью в понедельник, 20 апреля, российский реактивный «шахед» попал в дом советника министра обороны Украины Сергея (Флеша) Бескрестнова. Об этом он сообщил в Facebook.

«Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный «шахед» врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет», — написал он.

Бескрестнов опубликовал фото из больницы и сообщил, что получил ранение. Он отметил, что «был морально готов к такому развитию событий».

Ранее сообщалось, что россияне атаковали дронами Броварский район Киевской области, в частном секторе возник пожар. Областная военная администрация сообщала о ранении мужчины 1974 года рождения, что совпадает с годом рождения Бескрестнова.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что Россия ночью атаковала Украину 142 БПЛА, ПВО обезвредила 113 из них.