USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США
Новость дня
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США

Проректоры вузов повышают квалификацию

12:34 259

В Басгале завершилась первая трехдневная программа повышения квалификации для проректоров высших учебных заведений, организованная Государственным агентством по науке и высшему образованию.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства науки и образования, в рамках учебной программы были организованы занятия по вопросам управления, организации образования и обеспечения качества, научной деятельности и сотрудничества, правовым вопросам, а также интернационализации высшего образования.

На заседаниях обсуждались такие вопросы, как расширение возможностей для национального и международного научного сотрудничества, формирование институциональных механизмов, согласование деятельности с национальными приоритетами, реализация стратегий интернационализации в высшем образовании, расширение международных связей университетов, механизмы партнерства, программы обмена и возможности получения двойных дипломов, а также привлечение иностранных студентов и преподавателей.

Одновременно с этим особое внимание было уделено укреплению института проректоров в системе высшего образования и их роли в стратегическом управлении.

В рамках обучения был проведен семинар по правовым аспектам управления образовательным процессом в высших учебных заведениях, состоялся обмен опытом между высокопоставленными должностными лицами, а также обмен мнениями о возможностях сотрудничества и налаживания связей.

Выступая на церемонии закрытия учебной программы, директор агентства Улькер Саттарова подчеркнула важность систематических мероприятий, направленных на совершенствование управления, укрепление научной деятельности и интернационализацию в высших учебных заведениях, а также отметила важность применения полученных знаний и навыков в практической деятельности.

В завершение участникам были вручены сертификаты. В трехдневной программе обучения приняли участие в общей сложности 23 высокопоставленных должностных лица из 19 высших учебных заведений и 4 средних профессиональных учебных заведений, представляющих семь регионов Азербайджана.

Юсифов теперь жалуется на супругу Азера Гасымлы
Юсифов теперь жалуется на супругу Азера Гасымлы
ЭТО ВАЖНО

Юсифов теперь жалуется на супругу Азера Гасымлы
Юсифов теперь жалуется на супругу Азера Гасымлы
13:06 153
Шведская разведка: У России не все так радужно
Шведская разведка: У России не все так радужно
12:59 329
МИД Ирана об уране, Ормузе и Пакистане. Армия грозит ответить США
МИД Ирана об уране, Ормузе и Пакистане. Армия грозит ответить США обновлено 12:55
12:55 4097
Трамп уходит из Персидского залива победителем
Трамп уходит из Персидского залива победителем разбираем с профессором Андреем Знаменским
04:44 8697
У Пехлеви есть план, как свергнуть режим в Иране
У Пехлеви есть план, как свергнуть режим в Иране
11:44 1342
Украинского депутата нашли застреленным в автомобиле
Украинского депутата нашли застреленным в автомобиле
11:24 1812
Пашинян об ошибке с Баку и Анкарой
Пашинян об ошибке с Баку и Анкарой
11:27 2478
Новые вести о здоровье Моджтабы Хаменеи
Новые вести о здоровье Моджтабы Хаменеи
10:33 3260
Исторический момент: курды вернули власть туркменам
Исторический момент: курды вернули власть туркменам наша корреспонденция; все еще актуально
04:24 7317
Безответный вопрос: кто сейчас управляет Ираном?
Безответный вопрос: кто сейчас управляет Ираном? наша аналитика; все еще актуально
19 апреля 2026, 17:38 6183
Почему Британия не задерживает российские танкеры?
Почему Британия не задерживает российские танкеры?
10:48 1113
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться