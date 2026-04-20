Проректоры вузов повышают квалификацию

Согласно сообщению пресс-службы Министерства науки и образования, в рамках учебной программы были организованы занятия по вопросам управления, организации образования и обеспечения качества, научной деятельности и сотрудничества, правовым вопросам, а также интернационализации высшего образования.

В Басгале завершилась первая трехдневная программа повышения квалификации для проректоров высших учебных заведений, организованная Государственным агентством по науке и высшему образованию.

На заседаниях обсуждались такие вопросы, как расширение возможностей для национального и международного научного сотрудничества, формирование институциональных механизмов, согласование деятельности с национальными приоритетами, реализация стратегий интернационализации в высшем образовании, расширение международных связей университетов, механизмы партнерства, программы обмена и возможности получения двойных дипломов, а также привлечение иностранных студентов и преподавателей.

Одновременно с этим особое внимание было уделено укреплению института проректоров в системе высшего образования и их роли в стратегическом управлении.

В рамках обучения был проведен семинар по правовым аспектам управления образовательным процессом в высших учебных заведениях, состоялся обмен опытом между высокопоставленными должностными лицами, а также обмен мнениями о возможностях сотрудничества и налаживания связей.

Выступая на церемонии закрытия учебной программы, директор агентства Улькер Саттарова подчеркнула важность систематических мероприятий, направленных на совершенствование управления, укрепление научной деятельности и интернационализацию в высших учебных заведениях, а также отметила важность применения полученных знаний и навыков в практической деятельности.

В завершение участникам были вручены сертификаты. В трехдневной программе обучения приняли участие в общей сложности 23 высокопоставленных должностных лица из 19 высших учебных заведений и 4 средних профессиональных учебных заведений, представляющих семь регионов Азербайджана.