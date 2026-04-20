Глава Колумбии хочет засудить президента Эквадора

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что намерен подать уголовный иск к лидеру Эквадора Даниэлю Нобоа, обвинив его в клевете.

«Я решил подать в суд на президента Нобоа в уголовном порядке за его клевету», — написал он в соцсети Х.

Поводом стали слова Нобоа, который связал визит Петро в Манту в мае 2025 года с возможными контактами с окружением наркобарона «Фито».

Колумбийский лидер также заявил, что эквадорский коллега отнесся к нему пренебрежительно из-за того, что Петро потребовал свободы для эквадорского экс-вице-президента Хорхе Гласа, гражданина Колумбии. При этом безопасность президента Колумбии во время визита обеспечивала эквадорская армия по приказу самого Нобоа.

Газета The New York Times 20 марта сообщила, что власти США ведут расследование в отношении Петро, в том числе изучая его возможные связи с наркоторговцами. Уточнялось, что американский лидер неоднократно выступал с критикой в адрес своего колумбийского коллеги, называя его больным человеком.