Что нужно знать о детской вакцинации?

В соответствии с инициативой Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане с 19 по 25 апреля 2026 года проводится Неделя иммунизации. В связи с этим министр здравоохранения подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, во всех городах и районах республики предусмотрено расширение мероприятий по иммунизации, особенно привлечение к вакцинации детей, оставшихся вне прививок, усиление просветительской работы среди населения и повышение уровня охвата прививками. Учитывая актуальность темы, для разъяснения значения Недели иммунизации и наиболее часто задаваемых вопросов по вакцинации мы побеседовали с руководителем отдела иммунопрофилактики эпидемиологического отдела Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Гюлафат Азадалиевой.
— Гюлафат ханым, какова основная цель «Недели иммунизации» и какие заболевания контролируются с помощью вакцин?
— Неделя иммунизации — это кампания, которая проводится ежегодно в последнюю неделю апреля и играет исключительную роль в защите здоровья населения. Основная цель Недели иммунизации — повысить осведомленность всего общества во всех возрастных группах о значении вакцинации как наиболее эффективного и безопасного метода, мотивировать людей своевременно вакцинироваться для защиты от инфекционных заболеваний, а также дать научные факты в ответ на мифы, распространяющиеся о вакцинах. Причина, по которой этой теме ежегодно уделяется особое внимание, заключается в сохранении коллективного иммунитета, предотвращении рисков массовых эпидемий и сведении к минимуму осложнений, вызываемых предотвратимыми заболеваниями. Эта кампания также служит укреплению доверия родителей к вакцинам и привлечению к процессу иммунизации детей, которые по разным причинам остались вне вакцинации. С помощью вакцин мы можем предотвратить многие инфекции, которые приводят к смерти и инвалидности. Это корь, краснуха, эпидемический паротит, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, туберкулез, гепатит B, пневмококковая инфекция, грипп.
— В какой форме Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики, Республиканский центр гигиены и эпидемиологии и территориальные центры гигиены и эпидемиологии осуществляют контроль за качеством и безопасностью вакцин?
— Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики через Республиканский центр гигиены и эпидемиологии и территориальные центры гигиены и эпидемиологии осуществляет строгий контроль за соответствием каждой поступающей в страну вакцины преквалификации Всемирной организации здравоохранения и международным сертификатам безопасности. Основная функция Центра — отслеживание эпидемиологической ситуации в стране и руководство планированием процесса вакцинации. Территориальные ЦГЭ обеспечивают своевременную и равномерную доставку вакцин в медицинские учреждения.
Сохранение температурного режима на пути вакцин от производителя до медицинского пункта обеспечивается современными системами «холодовой цепи» и регулярно проводимыми мониторингами. Для безупречной работы этого процесса Министерство здравоохранения через Республиканский центр гигиены и эпидемиологии регулярно привлекает ответственный персонал территориальных ЦГЭ и медицинских учреждений к специализированным тренингам и проводит постоянную работу по их просвещению.
Условия хранения в медицинских учреждениях регулярно мониторятся специалистами территориальных ЦГЭ, каждый флакон проверяется индивидуально на пригодность и с помощью специальных индикаторов.
Благодаря такому комплексному механизму контроля создаются условия для обеспечения наших граждан только высококачественными и полностью безопасными препаратами.
— Почему важно вакцинировать детей?
— Вакцинация детей — это не просто защита индивидуального здоровья, но и самый важный шаг для безопасности будущих поколений. Важность вакцин можно объяснить несколькими основными причинами. Благодаря современной медицине мы обладаем силой защиты от заболеваний, которые в истории приводили к смерти или инвалидности миллионов детей. Например, детский паралич (полиомиелит), который когда-то превращался в страшный сон, благодаря вакцинации практически стирается с лица земли.
Иммунная система детей слабее и чувствительнее, чем у взрослых. Вакцины «знакомят» организм с возбудителем заболевания и готовят защиту против него. Таким образом, когда ребенок сталкивается с реальным вирусом или бактерией, организм уже готов к борьбе. Когда в обществе вакцинировано большинство детей, цепь распространения болезни прерывается. Это косвенно защищает и других детей, которым вакцинация невозможна по медицинским причинам (например, при тяжелой аллергии или иммунодефиците).
Заболевания, контролируемые вакцинами, вызывают не только временный дискомфорт, но и могут оставлять постоянные повреждения. Так, корь может привести к воспалению мозга и слепоте, краснуха — к врожденным порокам, эпидемический паротит — к глухоте. Мы сегодня вакцинируем детей, чтобы искоренить болезни в корне. Если болезнь будет полностью уничтожена, в будущем даже не потребуется вакцинация против нее.
Следует отметить, что согласно Закону Азербайджанской Республики от 14 апреля 2000 года № 857-İQ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», государственная политика в области иммунопрофилактики инфекционных заболеваний направлена на защиту здоровья населения и обеспечение санитарного благополучия. Основной принцип — обязательность профилактических прививок для всех граждан.
— Можете ли предоставить информацию о календаре профилактических прививок в Азербайджанской Республике?
— На основании Указа президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2006 года № 413, утверждающего «Положение о Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики» (подпункты 8.14 и 14.5), и в целях реализации «Программы мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний среди детей на 2023–2027 годы», утвержденной Распоряжением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 20 июня 2023 года, согласно приказу Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики от 23 февраля 2024 года № 3-28/3-1-63/2024 о внедрении в республике нового «Календаря профилактических прививок», мероприятия по иммунизации осуществляются в соответствии с указанным календарем с 4 марта 2024 года.
Календарь профилактических прививок для детей в Азербайджанской Республике регулируется утвержденной Министерством здравоохранения государственной программой. Этот календарь обеспечивает приобретение детьми иммунитета против специфических инфекций в наиболее рискованные периоды. В государственных медицинских учреждениях эти прививки проводятся бесплатно.
В день вакцинации ребенок обязательно должен быть осмотрен педиатром, измерена температура. Прививка делается только если ребенок полностью здоров. Если по какой-либо причине срок прививки пропущен, начинать заново не нужно. По согласованию с врачом можно продолжить по индивидуальному графику. После прививки может наблюдаться легкая температура или отек в месте инъекции. Это нормальный признак, указывающий на формирование иммунитета.
— Должны ли вакцинироваться недоношенные дети или дети с низким весом при рождении?
— Вакцинировать ребенка никогда не поздно. Независимо от пропущенного срока можно восстановить иммунную защиту. Для заполнения пробелов в графике прививок в первую очередь следует проконсультироваться с участковым педиатром и составить индивидуальный план восстановления в соответствии с возрастом ребенка. В этом процессе нет необходимости начинать предыдущие дозы заново — просто оставшиеся прививки завершаются последовательно с определенными интервалами. В некоторых случаях для того, чтобы ребенок быстрее достиг необходимого уровня защиты, интервалы между дозами могут быть оптимизированы под контролем врача. Перед каждой прививкой ваш ребенок проходит индивидуальный осмотр врача, и решение о вакцинации принимается только после уверенности в его полном здоровье.
Поэтому спешите защитить своего ребенка своевременно, опираясь не на необоснованные страхи, а на мнение специалиста. Помните, что завершение курса вакцинации — самый надежный способ защитить ребенка от заражения инфекционными заболеваниями, их тяжелых осложнений, инвалидности и смерти. Каждый невакцинированный ребенок постоянно находится в зоне риска. Если мы хотим видеть здоровое будущее наших детей, давайте вакцинируем их вовремя.
— Какие работы проводятся в последние годы по совершенствованию календаря профилактических прививок?
— В Азербайджане для защиты здоровья детей применяется утвержденный Министерством здравоохранения Календарь профилактических прививок, который включает прививки против 11 инфекционных заболеваний: гепатит B, туберкулез, дифтерия, коклюш и столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция типа B, пневмококковые инфекции, корь, эпидемический паротит и краснуха. Так, в последние годы в страну были завезены вакцины, позволяющие одной инъекцией предотвратить сразу несколько заболеваний. В качестве примера можно привести 6-компонентную гексавакцину, 3-компонентную вакцину против кори, эпидемического паротита и краснухи и другие.
Кроме того, вместо многодозовых вакцин постепенно обеспечивается поставка однодозовых вакцин. Для проверки статуса вакцинации и получения необходимых доз вы можете обратиться к участковому или семейному врачу в медицинское учреждение по месту жительства.
— Какие рекомендации дали бы родителям относительно преимуществ вакцинации и возможных рисков?
— Вакцина — это специально приготовленный иммунобиологический препарат, который помогает защитить человека от опасных бактерий и вирусов. В состав вакцин входят компоненты, создающие специфический иммунный (защитный) ответ, и вспомогательные вещества. Вакцинация защищает людей от заражения заболеваниями, а в случае заражения — от определенных осложнений, инвалидности и смерти.
Вакцинация предотвращает тяжелое течение инфекционных заболеваний как на индивидуальном, так и на общественном уровне. У вакцинированных людей заболевания либо не возникают, либо протекают в легкой форме. Многие вакцины создают иммунитет на годы, а иногда и на всю жизнь. Высокий уровень охвата населения прививками в стране предотвращает распространение инфекционных заболеваний и приводит к их элиминации (ликвидации) и эрадикации (искоренению).
— В каком возрастном периоде проводится профилактическая вакцинация детей?
— Согласно календарю профилактических прививок, новорожденным в роддоме в течение 12 часов вводят вакцину против гепатита B и вакцину БЦЖ против туберкулеза. Кроме того, в 2 месяца — 6-компонентная гексавакцина и пневмококковая вакцина, в 3 месяца — 6-компонентная гексавакцина, в 4 месяца — 6-компонентная гексавакцина и пневмококковая, в 6 месяцев — пневмококковая и ОПВ (против полиомиелита), в 1 и 6 лет — КПК (против кори, эпидемического паротита и краснухи), в 18 месяцев — АКДС (против дифтерии, коклюша и столбняка), в 6 лет — АДС (против дифтерии и столбняка). Следует отметить, что детям, не получившим прививки вовремя (отстающим), вакцины также применяются в соответствии с инструкциями. Вакцинация лиц старшего возраста проводится как в плановом порядке, так и по сезонным или эпидемическим показаниям.