Что нужно знать о детской вакцинации?

В соответствии с инициативой Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане с 19 по 25 апреля 2026 года проводится Неделя иммунизации. В связи с этим министр здравоохранения подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, во всех городах и районах республики предусмотрено расширение мероприятий по иммунизации, особенно привлечение к вакцинации детей, оставшихся вне прививок, усиление просветительской работы среди населения и повышение уровня охвата прививками. Учитывая актуальность темы, для разъяснения значения Недели иммунизации и наиболее часто задаваемых вопросов по вакцинации мы побеседовали с руководителем отдела иммунопрофилактики эпидемиологического отдела Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Гюлафат Азадалиевой.

— Гюлафат ханым, какова основная цель «Недели иммунизации» и какие заболевания контролируются с помощью вакцин?

— Неделя иммунизации — это кампания, которая проводится ежегодно в последнюю неделю апреля и играет исключительную роль в защите здоровья населения. Основная цель Недели иммунизации — повысить осведомленность всего общества во всех возрастных группах о значении вакцинации как наиболее эффективного и безопасного метода, мотивировать людей своевременно вакцинироваться для защиты от инфекционных заболеваний, а также дать научные факты в ответ на мифы, распространяющиеся о вакцинах. Причина, по которой этой теме ежегодно уделяется особое внимание, заключается в сохранении коллективного иммунитета, предотвращении рисков массовых эпидемий и сведении к минимуму осложнений, вызываемых предотвратимыми заболеваниями. Эта кампания также служит укреплению доверия родителей к вакцинам и привлечению к процессу иммунизации детей, которые по разным причинам остались вне вакцинации. С помощью вакцин мы можем предотвратить многие инфекции, которые приводят к смерти и инвалидности. Это корь, краснуха, эпидемический паротит, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, туберкулез, гепатит B, пневмококковая инфекция, грипп.

— В какой форме Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики, Республиканский центр гигиены и эпидемиологии и территориальные центры гигиены и эпидемиологии осуществляют контроль за качеством и безопасностью вакцин?

— Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики через Республиканский центр гигиены и эпидемиологии и территориальные центры гигиены и эпидемиологии осуществляет строгий контроль за соответствием каждой поступающей в страну вакцины преквалификации Всемирной организации здравоохранения и международным сертификатам безопасности. Основная функция Центра — отслеживание эпидемиологической ситуации в стране и руководство планированием процесса вакцинации. Территориальные ЦГЭ обеспечивают своевременную и равномерную доставку вакцин в медицинские учреждения.

Сохранение температурного режима на пути вакцин от производителя до медицинского пункта обеспечивается современными системами «холодовой цепи» и регулярно проводимыми мониторингами. Для безупречной работы этого процесса Министерство здравоохранения через Республиканский центр гигиены и эпидемиологии регулярно привлекает ответственный персонал территориальных ЦГЭ и медицинских учреждений к специализированным тренингам и проводит постоянную работу по их просвещению.

Условия хранения в медицинских учреждениях регулярно мониторятся специалистами территориальных ЦГЭ, каждый флакон проверяется индивидуально на пригодность и с помощью специальных индикаторов.

Благодаря такому комплексному механизму контроля создаются условия для обеспечения наших граждан только высококачественными и полностью безопасными препаратами.

— Почему важно вакцинировать детей?

— Вакцинация детей — это не просто защита индивидуального здоровья, но и самый важный шаг для безопасности будущих поколений. Важность вакцин можно объяснить несколькими основными причинами. Благодаря современной медицине мы обладаем силой защиты от заболеваний, которые в истории приводили к смерти или инвалидности миллионов детей. Например, детский паралич (полиомиелит), который когда-то превращался в страшный сон, благодаря вакцинации практически стирается с лица земли.

Иммунная система детей слабее и чувствительнее, чем у взрослых. Вакцины «знакомят» организм с возбудителем заболевания и готовят защиту против него. Таким образом, когда ребенок сталкивается с реальным вирусом или бактерией, организм уже готов к борьбе. Когда в обществе вакцинировано большинство детей, цепь распространения болезни прерывается. Это косвенно защищает и других детей, которым вакцинация невозможна по медицинским причинам (например, при тяжелой аллергии или иммунодефиците).

Заболевания, контролируемые вакцинами, вызывают не только временный дискомфорт, но и могут оставлять постоянные повреждения. Так, корь может привести к воспалению мозга и слепоте, краснуха — к врожденным порокам, эпидемический паротит — к глухоте. Мы сегодня вакцинируем детей, чтобы искоренить болезни в корне. Если болезнь будет полностью уничтожена, в будущем даже не потребуется вакцинация против нее.

Следует отметить, что согласно Закону Азербайджанской Республики от 14 апреля 2000 года № 857-İQ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», государственная политика в области иммунопрофилактики инфекционных заболеваний направлена на защиту здоровья населения и обеспечение санитарного благополучия. Основной принцип — обязательность профилактических прививок для всех граждан.