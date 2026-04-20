Ахмед Обали, иранский журналист азербайджанского происхождения и глава телеканала Gunaz TV, в статье для The Jerusalem Post выразил признательность Израилю за уничтожение Али Лариджани. Обали, проживающий в США, подчеркнул, что покойный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана был ключевым архитектором репрессий против азербайджанского меньшинства. «Как журналист-диссидент из Южного Азербайджана, я безмерно рад жить в мире без тирана Али Лариджани. Он был идейным вдохновителем политики режима и человеком с долгой историей угнетения нашего народа», — заявляет Обали. Автор отмечает, что Иран — многоэтническое государство, где ни одна группа не составляет более 50% населения. Азербайджанцы, составляющие как минимум треть граждан страны, воспринимают устранение Лариджани как избавление от одного из своих главных врагов.

Наследие Лариджани: от ксенофобии до репрессий По словам Обали, Лариджани стал первым высокопоставленным чиновником, который превратил государственные медиа в инструмент этнического унижения. Возглавляя телерадиокомпанию IRIB, он курировал программы, направленные на дискредитацию азербайджанской идентичности. В тексте упоминается исследование 1995 года, о котором писала профессор Бренда Шаффер в книге «Иран — это больше, чем Персия». Тогда IRIB провела опрос с провокационными вопросами: готовы ли иранцы жить по соседству с «тюрками», выдавать за них дочерей или вступать с ними в деловые отношения. Результаты, показавшие высокий уровень неприязни, вызвали мощную волну протестов азербайджанской общины в мае 1995-го. Карикатурный скандал и «туалетный юмор» режима Обали напоминает, что именно политика Лариджани подготовила почву для событий 2006 года, когда официальная газета сравнила азербайджанцев с тараканами. Это привело к масштабным восстаниям.

Диссидент напоминает, что протестующие захватывали целые кварталы в крупных городах. А режим ответил на справедливое возмущение азербайджанской общины насилием: тысячи арестованных и десятки убитых (включая неофициальные жертвы). Под занавес Али Хаменеи был вынужден принести публичные извинения по телевидению. Однако, как пишет автор, «институциональный расизм» никуда не исчез. В эфире иранского ТВ продолжали появляться оскорбительные сюжеты — например, о том, что азербайджанцы якобы настолько глупы, что используют туалетный ершик вместо зубной щетки.