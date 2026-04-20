Шведская разведка: У России не все так радужно

Россия систематически искажает свою экономическую статистику, чтобы заставить мир поверить, будто российская экономика в целом выдерживает военную нагрузку, заявил в интервью Financial Times глава военной разведки Швеции Томас Нильссон.

По словам главы разведки, дефицит бюджета России недооценен примерно на $30 млрд, а инфляция ближе к ключевой ставке в 15%, чем к официальным 5,86%. К тому же зафиксированы финансовые индикаторы, которые могут указывать на риск банковского кризиса.

Нильссон отметил, что для покрытия бюджетного дефицита России нужна нефть Urals выше $100 на протяжении года, а для решения более глубоких структурных проблем потребуется намного больше времени. Рост нефтяных доходов из-за войны на Ближнем Востоке — оценочно до $150 млн в сутки дополнительно — не изменит ситуацию кардинально, считает глава он.

Однако экономические трудности, по словам Нильссона, не изменят стратегических целей российского президента, включая, вероятно, попытки захвата Одессы и даже Киева, но будут все сильнее ограничивать российский военный потенциал. В заключение он призвал ускорить принятие застопорившегося пакета санкций против России и наращивать поддержку Украины.