Юсифов теперь жалуется на супругу Азера Гасымлы

Как сообщает haqqin.az, об этом заявила сама Самира Гасымлы. Она сообщила, что Гурбанали Юсифов, признанный потерпевшим по уголовному делу ее мужа, на этот раз подал против нее судебный иск в порядке частного обвинения.

Юсифов потребовал наказания супруги Азера Гасымлы по статье 147.1 (клевета) Уголовного кодекса.

С Гасымлы также сообщила, что ей наложен запрет на выезд из страны.

Отметим, что 51-летний А. Гасымлы был арестован в декабре 2024 года. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 12 годам лишения свободы. А. Гасымлы был признан виновным по статье 182.3.2 (вымогательство путем угроз, совершенное в целях получения имущества в крупном размере) Уголовного кодекса.