Leops и Kapital Bank инвестируют 8,3 млн AZN в сектор такси

Новая мобилити-финтех платформа Leops, созданная компаниями Spec-Taxi и Spec-Leasing, объявила о привлечении инвестиций в размере 8,3 млн AZN с целью расширения модели автолизинга, основанной на доходах, для таксистов в Азербайджане. Данная инвестиция поддержана ведущей платформой пассажирских перевозок Bolt и профинансирована одним из крупнейших финансовых институтов страны — Kapital Bank. Новые возможности для водителей Основанная в 2018 году, компания Spec-Taxi стала первой и крупнейшей лицензированной такси-компанией в Азербайджане, открыв путь для более структурированного и регулируемого рынка. С запуском платформы Leops компания выходит в сферу финтеха, предлагая водителям возможность аренды автомобилей с последующим выкупом на основе их еженедельного дохода.

«Этот проект — не только о мобильности, мы создаём уникальные возможности для водителей», — отметил основатель и CEO Leops Хашим Алиев. «Мы даём водителям возможность приобретать современные автомобили на основе их дохода». Данная инициатива является логичным продолжением государственной политики по обновлению автопарка такси и стимулированию перехода на гибридные и электрические автомобили. Leops сыграет важную роль в ускорении этого перехода. Ключевые преимущества платформы Leops Модель лизинга, основанная на реальном доходе водителей

Цифровое управление автомобилем, отслеживание платежей и регистрация водителей через приложение

Приоритет экологичных решений — гибридные и электрические автомобили