Leops и Kapital Bank инвестируют 8,3 млн AZN в сектор такси

13:07 99

Новая мобилити-финтех платформа Leops, созданная компаниями Spec-Taxi и Spec-Leasing, объявила о привлечении инвестиций в размере 8,3 млн AZN с целью расширения модели автолизинга, основанной на доходах, для таксистов в Азербайджане.

Данная инвестиция поддержана ведущей платформой пассажирских перевозок Bolt и профинансирована одним из крупнейших финансовых институтов страны — Kapital Bank.

Новые возможности для водителей

Основанная в 2018 году, компания Spec-Taxi стала первой и крупнейшей лицензированной такси-компанией в Азербайджане, открыв путь для более структурированного и регулируемого рынка. С запуском платформы Leops компания выходит в сферу финтеха, предлагая водителям возможность аренды автомобилей с последующим выкупом на основе их еженедельного дохода.

«Этот проект — не только о мобильности, мы создаём уникальные возможности для водителей», — отметил основатель и CEO Leops Хашим Алиев. «Мы даём водителям возможность приобретать современные автомобили на основе их дохода».

Данная инициатива является логичным продолжением государственной политики по обновлению автопарка такси и стимулированию перехода на гибридные и электрические автомобили. Leops сыграет важную роль в ускорении этого перехода.

Ключевые преимущества платформы Leops

  • Модель лизинга, основанная на реальном доходе водителей
  • Цифровое управление автомобилем, отслеживание платежей и регистрация водителей через приложение
  • Приоритет экологичных решений — гибридные и электрические автомобили

Благодаря привлечённому капиталу Leops планирует расширить свою деятельность в Баку и регионах, подключить сотни новых водителей и глубже интегрироваться в экосистему Bolt. Это позволит создать полностью цифровую, соответствующую требованиям законодательства и ориентированную на водителей платформу.

О Leops

Leops — это мобилити-финтех платформа, созданная Spec-Taxi и Spec-Leasing. Компания Spec-Taxi была основана в 2018 году и стала первой лицензированной такси-компанией в Азербайджане. Сегодня она играет ведущую роль в трансформации отрасли, сочетая технологии, гибкие финансовые решения и приверженность юридическим и экологическим стандартам.

О Bolt

Bolt — глобальная платформа мобильности, работающая более чем в 50 странах мира и объединяющая пользователей через единое приложение с широким спектром услуг. Bolt не является такси-компанией, а представляет собой технологическую платформу, которая соединяет независимых водителей, курьеров, бизнесы и пользователей. Через сервисы пассажирских перевозок, доставки еды, микромобильности и корпоративной мобильности Bolt стремится развивать городской транспорт, делая его более безопасным, эффективным и устойчивым.

