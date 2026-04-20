Италия готова помочь в разминировании Ормуза

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что распорядился еще 20 дней назад подготовить два специальных противоминных корабля (тральщика) для отправки в Ормузский пролива. В интервью газете Corriere della Sera он указал, что их развертывание возможно только после окончания конфликта между Ираном, США и Израилем и при соответствующем одобрении миссии национальным парламентом.

«У Италии один из лучших военно-морских флотов в мире, и мы могли бы предоставить тральщики. 20 дней назад я распорядился подготовить два корабля. Но для их отправки необходимо прекращение боевых действий, потому что никто не хочет вступать в войну», - сказал министр.

Он подчеркнул, что международное сообщество сможет получить доступ к Ормузскому проливу только после перемирия, чтобы не оказаться в зоне боевых действий. «И итальянскому правительству придется провести голосование в парламенте, что для нас является необходимым, обязательным и основополагающим шагом», - пояснил министр.

Он также отметил, что Италия предпочла бы, чтобы международная миссия проводилась под эгидой ООН, но участия в ней 42 государств с миротворческим мандатом уже вполне достаточно для одобрения парламента, считает Крозетто.