Учительница простила стрелявшего в нее ученика

Как сообщает haqqin.az, стороны пришли к примирению. Также, согласно заключению психологической экспертизы ученика, при совершении преступления А.Ш. был способен оценивать свои действия, то есть действовал сознательно. Однако также было отмечено наличие у ученика определенных психических проблем. И, хотя это не освобождает его от уголовной ответственности за совершенное преступление, данный факт может быть учтен в качестве смягчающего обстоятельства при определении наказания в будущем.

Отметим, что инцидент произошел в феврале этого года в бакинском лицее İdrak. Согласно обвинению, ученик 10-го класса А.Ш. пришел в лицей с дробовиком, принадлежащим его отцу, и выстрелил из него в 29-летнюю учительницу математики Шахлу Камилову.

В соответствии с Уголовным кодексом ученику предъявлено обвинение в покушении на убийство. В случае признания его виновным А.Ш. грозит до 10 лет лишения свободы, поскольку на момент совершения преступления он не достиг 18-летия.