Усиление государственной поддержки в предпринимательстве пищевого сектора

Меры государственной поддержки, направленные на обеспечение устойчивого развития деловой среды в стране, были подробно обсуждены на встрече в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) с членами Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).

Для обеспечения доступности, упрощения процедур и бесперебойного выполнения работ проводятся систематические реформы в области пищевой безопасности и расширяется сфера применения цифровых услуг. Также повышено качество и эффективность лабораторных исследований, а импортно-экспортные операции упрощены.

Импортно-экспортные операции полностью оцифрованы, и благодаря более гибкой и эффективной организации процессов предприниматели могут подавать заявки в электронном виде и получать разрешения в режиме реального времени.

Принимаются целенаправленные меры для обеспечения доступа местной продукции на международные рынки, в результате чего Азербайджан в настоящее время экспортирует продукты питания в 73 страны мира.

В ходе встречи была достигнута договоренность о создании механизмов совместного сотрудничества между двумя структурами в целях обеспечения более тесной и эффективной коммуникации с предпринимателями.