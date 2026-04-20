Мирноград почти у россиян

Российская армия практически полностью захватила Мирноград в Донецкой области Украины, развернув там свою артиллерию и инфраструктуру для операторов БПЛА. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на военных, находящихся на Покровском направлении.

Отмечается, что, несмотря на это, украинские военные продолжают удерживать позиции на северной окраине города.

«Противник свободно передвигается по городу – и не только на юге, но и в центре, и на севере. Он развернул инфраструктуру для своих пилотов, которые работают и по северу Мирнограда, и за ним. У них множество точек взлета. Параллельно они накапливают артиллерию. В нескольких районах даже есть признаки наличия командных пунктов, развернуты средства связи, РЭБ», - рассказывает источник «УП».

Утверждается, что все подъезды к городу находятся в зоне обстрела.