Вместо автомобилей оружие

По данным издания, Берлин делает ставку на превращение страны в ключевую производственную базу оборонной промышленности Европы. Этот курс реализуется на фоне самого продолжительного периода экономической стагнации со времен Второй мировой войны, усиления конкуренции со стороны Китая в вопросе производства автомобилей и падения внешнего спроса на немецкие машины, говорится в публикации.

Германия переориентирует свою промышленность с автомобильного сектора на оборонное производство, фактически превращаясь в «оружейный завод», пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно правительственной статистике, на которую ссылается издание, немецкая промышленность ежемесячно теряет около 15 тыс. рабочих мест, включая «некогда доминирующий» автосектор. Финансовые показатели крупнейших автопроизводителей демонстрируют резкое ухудшение: прибыль Mercedes-Benz в 2025 году снизилась на 49%, Volkswagen — на 44%, операционная прибыль Porsche упала на 98% по сравнению в 2024-м.

На фоне этого немецкие власти отказываются от попыток восстановить прежнюю индустриальную модель, делая ставку на оборонный сектор как основной драйвер роста, говорится в статье.

Глава немецкого производителя подшипников Schaeffler Клаус Розенфельд рассказал газете, что компания уже диверсифицирует производство, выпуская двигатели для дронов, системы для бронетехники и авиации. По его словам, планируется довести долю оборонного бизнеса до 10% выручки. По данным WSJ, Volkswagen также ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы ПВО «Железный купол» к 2027 году.

Гендиректор компании по производству приводных систем Deutz AG Себастьян Шульте отметил, что ускоренная трансформация бизнеса началась после начала войны РФ против в Украины. Компания уже поставляет двигатели для систем Patriot, беспилотников и бронетехники, а также инвестировала в новые оборонные направления.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что сочетание высвобождающихся индустриальных мощностей, государственной поддержки и притока инвестиций позволяет Германии в сжатые сроки занять ключевую роль в оборонной промышленности Европы. Источники газеты также указывают, что около 90% венчурных инвестиций в оборонные технологии в Европе направляются в немецкие компании, что усиливает позиции страны в этом сегменте.