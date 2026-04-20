USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
Вместо автомобилей оружие

Вместо автомобилей оружие

13:41 1320

Германия переориентирует свою промышленность с автомобильного сектора на оборонное производство, фактически превращаясь в «оружейный завод», пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Берлин делает ставку на превращение страны в ключевую производственную базу оборонной промышленности Европы. Этот курс реализуется на фоне самого продолжительного периода экономической стагнации со времен Второй мировой войны, усиления конкуренции со стороны Китая в вопросе производства автомобилей и падения внешнего спроса на немецкие машины, говорится в публикации.

Согласно правительственной статистике, на которую ссылается издание, немецкая промышленность ежемесячно теряет около 15 тыс. рабочих мест, включая «некогда доминирующий» автосектор. Финансовые показатели крупнейших автопроизводителей демонстрируют резкое ухудшение: прибыль Mercedes-Benz в 2025 году снизилась на 49%, Volkswagen — на 44%, операционная прибыль Porsche упала на 98% по сравнению в 2024-м.

На фоне этого немецкие власти отказываются от попыток восстановить прежнюю индустриальную модель, делая ставку на оборонный сектор как основной драйвер роста, говорится в статье.

Глава немецкого производителя подшипников Schaeffler Клаус Розенфельд рассказал газете, что компания уже диверсифицирует производство, выпуская двигатели для дронов, системы для бронетехники и авиации. По его словам, планируется довести долю оборонного бизнеса до 10% выручки. По данным WSJ, Volkswagen также ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы ПВО «Железный купол» к 2027 году.

Гендиректор компании по производству приводных систем Deutz AG Себастьян Шульте отметил, что ускоренная трансформация бизнеса началась после начала войны РФ против в Украины. Компания уже поставляет двигатели для систем Patriot, беспилотников и бронетехники, а также инвестировала в новые оборонные направления.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что сочетание высвобождающихся индустриальных мощностей, государственной поддержки и притока инвестиций позволяет Германии в сжатые сроки занять ключевую роль в оборонной промышленности Европы. Источники газеты также указывают, что около 90% венчурных инвестиций в оборонные технологии в Европе направляются в немецкие компании, что усиливает позиции страны в этом сегменте.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться