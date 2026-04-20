Прогноз синоптиков: дожди, ветер, грозы...

Во вторник, 21 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные, возможны грозы. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем станет умереннее. Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха ночью 10-12, днем 12-14 тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-75%.

В районах Азербайджана временами осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град и туман, в горных районах снег. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 7-11, днем 13-18 тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 5-10 тепла.