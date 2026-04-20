ХАМАС готов уйти

Палестинское радикальное движение ХАМАС завершило все приготовления к полной передаче власти в секторе Газа и готово провести разоружение, сообщает The New York Times со ссылкой на двух официальных лиц из политического руководства движения.

По данным издания, единственным препятствием остается отсутствие новой администрации непосредственно в секторе — пока она действует из Каира. Комитет технократов по управлению Газой был сформирован еще 14 января, однако его члены до сих пор находятся в египетской столице.

Источники подчеркнули, что ХАМАС не настаивает на своем присутствии в новой администрации, однако намерен продолжать участие в политической жизни Палестины и оказывать сопротивление Израилю вплоть до создания независимого палестинского государства. В ожидании передачи власти все новые назначения и повышения в движении приостановлены.

Что касается разоружения, ХАМАС готов передать тысячи единиц стрелкового оружия, принадлежащего полицейской службе и другим силовым структурам. Однако на вопрос о разоружении военного крыла официальные лица однозначного ответа не дали.

В конце марта Reuters сообщало, что «Совет мира» представил ХАМАС восьмимесячный план по разоружению в регионе, предусматривающий в том числе уничтожение сети подземных тоннелей.

Вчера сообщалось, что Израиль готовится возобновить боевые действия в секторе Газа после отказа ХАМАС разоружиться. Отмечалось, что крайний срок для начала боевых действий назначен на начало следующего месяца.