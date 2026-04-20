ЧП в бакинской школе: ученик облил одноклассника спиртом и поджег его

Ульвия Худиева
14:27 1452

В бакинской средней школе №286 ученик 9-го класса (имя не разглашается по уважительным причинам) облил своего одноклассника спиртом и поджег его. Об этом сообщило Управление образования Баку.

Отмечается, что администрация школы немедленно вызвала скорую помощь. Пострадавшему оказали первую помощь, после его доставили в медицинское учреждение для осмотра и лечения. Родители ученика и соответствующие органы были проинформированы о случившемся. «Ситуация взята под контроль соответствующими структурами, начато разбирательство», - сказали в Управлении.

Также, указали в ведомстве, в рамках внутреннего расследования проводятся беседы с одноклассниками и учителями ученика.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что сегодня около 10:15 из школы №286 поступил звонок в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи. На вызов выехала бригада врачей. Пострадавший подросток, 2011 года рождения, госпитализирован с ожогами в Ожоговый центр при Медицинском центре имени Н.Нариманова. У него диагностированы термические ожоги II-III степени. В настоящее время он находится в отделении реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

Подозреваемый в совершении поджога задержан сотрудниками полиции, начато разбирательство.

