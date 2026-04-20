МИД Израиля просит прощения

Разрушение солдатом армии Израиля статуи Иисуса Христа в Ливане является постыдным поступком, противоречащим ценностям Израиля, написал глава израильского МИД Гидеон Саар в X.

«Этот постыдный поступок полностью противоречит нашим ценностям. Израиль — страна, которая уважает различные религии и их священные символы, поддерживает терпимость и уважение между верующими. Мы приносим извинения за этот инцидент каждому христианину, чьи чувства были задеты», — заявил он.

Накануне в Сети появилось видео, на котором солдат в форме ЦАХАЛ разбивает статую Иисуса Христа в Ливане. Jerusalem Post сообщила, что инцидент произошел в маронитской христианской деревне Дебель на юге страны. Армия Израиля начала расследование, параллельно помогая местному сообществу в восстановлении статуи. В ЦАХАЛ подчеркнули, что в рамках операции на юге Ливана армия не намерена наносить ущерб гражданским объектам, включая религиозные сооружения и символы. В ведомстве относятся серьезно к произошедшему и считают действия военного недопустимыми.