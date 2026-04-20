Нефтяное пятно в Черном море

Разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря произошел в Туапсе после атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого оперштаба, пишут российские СМИ.

«19 апреля в море зафиксировали нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, в полутора милях от порта Туапсе. Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля, в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала», - говорится в сообщении.

Площадь загрязнения оценена в 10 тыс. кв. м. Последствия разлива локализованы, сообщили в оперштабе.