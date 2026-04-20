Почему азербайджанские шахматисты не наплевали на Fair Play и не опозорились на всю Европу?

Успех азербайджанских шахматистов на чемпионате Европы в польском Катовице далеко не все восприняли однозначно. Как известно, сразу три наших гроссмейстера оказались по итогам 11 туров в четверке лучших, заняв места со 2-го по 4-е. Но вот золото уплыло в Украину: мегасенсацию сотворил Роман Дегтярев, который перед началом турнира был 126-м участником чемпионата Европы по рейтингу и даже не имел звания гроссмейстера.

Напомним, перед последним туром у пятерых шахматистов было по 8 очков. Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Роман Дегтярев, а также испанец Давид Антон Гихарро должны были определить чемпиона и призеров. Абасов играл белыми фигурами против румына Богдан-Даниэля Дяка, Сулейманлы - против Мурадлы, Дегтярев - против Гихарро. Ниджат, упустивший в 10-м туре победу над Гихарро, не смог обыграть и румынского шахматиста. Айдын и Магомед сыграли вничью, а вот Дегтярев свою партию выиграл и с 9 очками стал чемпионом. Абасов, Сулейманлы и Мурадлы с 8,5 очка по дополнительным показателям заняли соответственно 2-е, 3-е и 4-е места. Интересно, что кому достанутся серебряные медали, а кому - бронзовые, не было понятно до последнего момента. Все решилось в партии между занявшими в итоге 92-е и 116-е места венгром Пасти и армянином Гарибяном. Ничья в этой партии позволила Ниджату Абасову все же опередить Айдына Сулейманлы по третьему дополнительному показателю.

Но вернемся к упущенному золоту. То, что перед последним туром в группе лидеров было сразу трое наших шахматистов и ни одному из них в итоге не удалось занять первое место, конечно, огорчило азербайджанских любителей шахмат. Некоторые в соцсетях стали предъявлять претензии Сулейманлы и Мурадлы, что ни один из них не пошел на уступку, и в результате страна осталась без золота. Больше укоряют Магомеда, так как его поражение в сложившейся ситуации гарантированно сделало бы Айдына Сулейманлы чемпионом. То есть фактически нашлись люди, которые обвиняют шахматистов в том, что они не сыграли договорную партию!

Сразу скажу, что не поддерживаю «договорняки» в спорте ни при каких обстоятельствах. Ну а в данном случае, когда и Сулейманлы, и Мурадлы имели шансы на чемпионство, договориться в принципе было сложно. Поражение откатило бы и того, и другого ниже 10-го места. Это означало, что все усилия, приложенные на протяжении десяти туров, оказались бы напрасными. Есть и другая сторона вопроса. Представим, что Айдын и Магомед наплевали на Fair Play и решили сгонять «договорняк». Допустим, видя, что украинец обыгрывает испанца, Мурадлы умышленно на глазах у всей шахматной Европы уступает Сулейманлы и тот становится чемпионом. Нужно ли такое чемпионство Азербайджану? Нужно ли такое золото самому Айдыну, у которого в его 21 год, хочется верить, основные успехи еще впереди? Такую победу в решающем туре чемпионата Европы шахматный мир обсуждал бы еще очень долго. А азербайджанским шахматистам не удалось бы отмыть запятнанную репутацию до конца карьеры.