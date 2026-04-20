USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США
Новость дня
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США

Почему азербайджанские шахматисты не наплевали на Fair Play и не опозорились на всю Европу?

Эльмир Алиев, отдел спорта
14:51 853

Успех азербайджанских шахматистов на чемпионате Европы в польском Катовице далеко не все восприняли однозначно. Как известно, сразу три наших гроссмейстера оказались по итогам 11 туров в четверке лучших, заняв места со 2-го по 4-е. Но вот золото уплыло в Украину: мегасенсацию сотворил Роман Дегтярев, который перед началом турнира был 126-м участником чемпионата Европы по рейтингу и даже не имел звания гроссмейстера.

Напомним, перед последним туром у пятерых шахматистов было по 8 очков. Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Роман Дегтярев, а также испанец Давид Антон Гихарро должны были определить чемпиона и призеров.

Абасов играл белыми фигурами против румына Богдан-Даниэля Дяка, Сулейманлы - против Мурадлы, Дегтярев - против Гихарро.

Ниджат, упустивший в 10-м туре победу над Гихарро, не смог обыграть и румынского шахматиста. Айдын и Магомед сыграли вничью, а вот Дегтярев свою партию выиграл и с 9 очками стал чемпионом.

Абасов, Сулейманлы и Мурадлы с 8,5 очка по дополнительным показателям заняли соответственно 2-е, 3-е и 4-е места. Интересно, что кому достанутся серебряные медали, а кому - бронзовые, не было понятно до последнего момента. Все решилось в партии между занявшими в итоге 92-е и 116-е места венгром Пасти и армянином Гарибяном. Ничья в этой партии позволила Ниджату Абасову все же опередить Айдына Сулейманлы по третьему дополнительному показателю.

Но вернемся к упущенному золоту. То, что перед последним туром в группе лидеров было сразу трое наших шахматистов и ни одному из них в итоге не удалось занять первое место, конечно, огорчило азербайджанских любителей шахмат. Некоторые в соцсетях стали предъявлять претензии Сулейманлы и Мурадлы, что ни один из них не пошел на уступку, и в результате страна осталась без золота. Больше укоряют Магомеда, так как его поражение в сложившейся ситуации гарантированно сделало бы Айдына Сулейманлы чемпионом. То есть фактически нашлись люди, которые обвиняют шахматистов в том, что они не сыграли договорную партию!

Сразу скажу, что не поддерживаю «договорняки» в спорте ни при каких обстоятельствах. Ну а в данном случае, когда и Сулейманлы, и Мурадлы имели шансы на чемпионство, договориться в принципе было сложно. Поражение откатило бы и того, и другого ниже 10-го места. Это означало, что все усилия, приложенные на протяжении десяти туров, оказались бы напрасными.

Есть и другая сторона вопроса. Представим, что Айдын и Магомед наплевали на Fair Play и решили сгонять «договорняк». Допустим, видя, что украинец обыгрывает испанца, Мурадлы умышленно на глазах у всей шахматной Европы уступает Сулейманлы и тот становится чемпионом. Нужно ли такое чемпионство Азербайджану? Нужно ли такое золото самому Айдыну, у которого в его 21 год, хочется верить, основные успехи еще впереди?

Такую победу в решающем туре чемпионата Европы шахматный мир обсуждал бы еще очень долго. А азербайджанским шахматистам не удалось бы отмыть запятнанную репутацию до конца карьеры.

Всех этих разговоров не было бы, если бы Ниджат Абасов одержал бы одну победу в двух последних турах. В таком случае у него было бы золото, у Дегтярева - серебро, у Сулейманлы - бронза. Но, как говорится, не судьба…

Еще раз напомним, что азербайджанские шахматисты попали в призеры мужского чемпионата Европы впервые за 21 год. Серебряный успех Теймура Раджабова в 2005 году сейчас повторил Ниджат Абасов, а Айдын Сулейманлы, став вторым азербайджанцем на пьедестале, поспособствовал открытию новой страницы в истории наших шахмат. 

Почему азербайджанские шахматисты не наплевали на Fair Play и не опозорились на всю Европу?
Почему азербайджанские шахматисты не наплевали на Fair Play и не опозорились на всю Европу?
ЭТО ВАЖНО

Почему азербайджанские шахматисты не наплевали на Fair Play и не опозорились на всю Европу?
Почему азербайджанские шахматисты не наплевали на Fair Play и не опозорились на всю Европу?
14:51 854
«Хезболла» об атаке на израильскую армию
«Хезболла» об атаке на израильскую армию
14:29 755
ЧП в бакинской школе: ученик облил одноклассника спиртом и поджег его
ЧП в бакинской школе: ученик облил одноклассника спиртом и поджег его
14:27 1462
Переговорам в Исламабаде все же быть?
Переговорам в Исламабаде все же быть? обновлено 14:20
14:20 5890
ХАМАС готов уйти
ХАМАС готов уйти
14:09 1094
Новые вести о здоровье Моджтабы Хаменеи
Новые вести о здоровье Моджтабы Хаменеи
10:33 4466
Учительница простила стрелявшего в нее ученика
Учительница простила стрелявшего в нее ученика
13:25 2043
Юсифов теперь жалуется на супругу Азера Гасымлы
Юсифов теперь жалуется на супругу Азера Гасымлы
13:06 1984
Шведская разведка: У России не все так радужно
Шведская разведка: У России не все так радужно
12:59 2263
Трамп уходит из Персидского залива победителем
Трамп уходит из Персидского залива победителем разбираем с профессором Андреем Знаменским
04:44 9175
У Пехлеви есть план, как свергнуть режим в Иране
У Пехлеви есть план, как свергнуть режим в Иране
11:44 2209
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться