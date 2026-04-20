Пашинян: «Разморозки» не будет

Армения не планирует возобновлять активную работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом премьер Армении Никол Пашинян заявил сегодня, представляя предвыборную программу правящей партии «Гражданский договор».

«Как вы знаете, членство Республики Армения в ОДКБ заморожено, и никаких шагов по возобновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксировано в нашей предвыборной программе», - сказал Никол Пашинян.

Говоря об участии Армении в других многосторонних форматах сотрудничества, Пашинян отметил, что оно имеет важное значение для повышения эффективности сбалансированной и уравновешенной внешней политики страны.

Напомним, Армения заморозила свое участие в работе ОДКБ с февраля 2024 года.