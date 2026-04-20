Мадьяр объявит ключевых министров

Лидер партии «Тиса», победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр сегодня планирует объявить часть состава нового правительства, включая ключевые министерские назначения. Об этом он сообщил в видеообращении на Facebook.

По его словам, во второй половине дня на пресс-конференции будут названы имена семи министров.

В частности, он представит руководителей министерств иностранных дел, финансов, экономики и энергетики, здравоохранения, национальной обороны, а также ведомств, отвечающих за охрану окружающей среды и за сельское хозяйство и продовольствие.

Ожидается, что новое правительство партии «Тиса» будет состоять из 16 министерств.