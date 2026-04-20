Совместный проект адвокатов и профсоюза

В рамках сотрудничества Конфедерации профсоюзов Азербайджана и Коллегии адвокатов дан старт новому проекту.

Согласно меморандуму о сотрудничестве, подписанному между двумя структурами, реализуемый проект предусматривает оказание членам профсоюзов бесплатной юридической помощи, рассказали в Коллегии адвокатов.

В рамках проекта на начальном этапе адвокаты Бакинского адвокатского бюро №38 выслушали обращения группы членов профсоюза, подробно ответили на их вопросы, касающиеся юридических аспектов. В то же время участникам разъяснили требования действующего законодательства, представили правовые подходы по конкретным случаям, дали рекомендации о возможных юридических механизмах защиты.

«Данное сотрудничество направлено на более надежную защиту трудовых прав и законных интересов членов профсоюзов, повышение уровня юридической грамотности, расширение совместной деятельности в этой сфере», - сказали в Коллегии.

В ведомстве отметили, что проведение проекта также планируется в различных регионах Азербайджана.