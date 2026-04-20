Нефть теперь ищут вдали от Ближнего Востока

Из-за закрытия Ормузского пролива крупные нефтяные компании начали поиск новых месторождений в Африке и Южной Америке. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и другие энергетические компании ускоряют поиск новых месторождений нефти и газа вдали от зоны боевых действий на Ближнем Востоке», — сказано в публикации.

Отмечается, что в настоящий момент начались поиски месторождений в Намибии и Венесуэле. Одна из компаний подписала соглашение о геологоразведке с Турцией. По данным издания, от новых мест в ближайшие годы крупнейшие нефтяные компании могут получить прибыль размером $120 млрд.

Учитывая ситуацию с контролем Ормузского пролива, компании ищут такие места, которые не только бы восполнили нынешний дефицит энергоресурсов, но и дали бы прибыль в будущем.